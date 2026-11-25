Le discounter britannique Poundland a été placé mercredi sous administration judiciaire, une forme de protection contre ses créanciers, remettant en question l'avenir de plus de 600 magasins au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que celui d'environ 10 000 emplois.
Le cabinet de conseil AlixPartners a indiqué avoir été désigné comme administrateur judiciaire.
La société d'investissement américaine Gordon Brothers, qui avait racheté Poundland l'année dernière pour la somme symbolique d'une livre sterling au groupe Pepco, coté à la Bourse de Varsovie PCOP.WA , avait lancé un processus de vente en septembre, mais n'avait pas réussi à trouver d'acheteur acceptable.
« AlixPartners prendra désormais en charge les opérations de fusion-acquisition et explorera toutes les options, y compris la cession de l’entreprise et de ses actifs, en tout ou en partie, dans le cadre de la procédure d’administration judiciaire », a-t-il indiqué dans un communiqué.
Il a précisé que Poundland continuerait à exercer ses activités pendant l’examen de ces options et que tous les magasins et centres de distribution resteraient ouverts.
«TRÈS PRÉOCCUPANT», SELON LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
La mise sous administration judiciaire de Poundland entraînerait probablement la perte de milliers d’emplois, les autres détaillants se taillant la part du gâteau en rachetant des lots de magasins dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
Poundland opère sous le nom de Dealz en Irlande, où l’entreprise emploie environ 1 200 personnes.
« La nouvelle de sa mise en redressement judiciaire est très préoccupante », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique, tandis que le syndicat du commerce de détail Usdaw a qualifié cette décision de « dévastatrice pour le personnel, à l’approche de Noël ».
La faillite de Poundland est la plus grave crise que le secteur ait connue depuis que Wilko, le distributeur de produits pour la maison et d'articles ménagers à prix réduits, a été placé sous administration judiciaire en 2023. Wilko comptait 400 magasins et employait environ 12 500 personnes.
La direction de Poundland a déclaré que l’entreprise s’était bien redressée cette année.
Toutefois, un porte-parole de Gordon Brothers a déclaré que, malgré la réduction de la base de coûts de Poundland, l’enseigne restait « vulnérable aux pressions inflationnistes ou à tout ralentissement des ventes et des marges ».
Le porte-parole a précisé que Gordon Brothers, qui est également créancier, avait « exploré toutes les pistes » pour parvenir à la vente de l’ensemble de l’entreprise.
La gestion de Poundland par Gordon Brothers a été critiquée par des législateurs, dont le Premier ministre Andy Burnham.
M. Burnham avait exhorté Gordon Brothers à dialoguer avec les soumissionnaires afin de conclure un accord de sauvetage qui permettrait de préserver les emplois chez Poundland, dont le centre de distribution est situé dans sa circonscription de Makerfield, dans le nord-ouest de l’Angleterre.
Le président de la commission parlementaire des affaires et du commerce, Liam Byrne, député travailliste de haut rang, a déclaré avoir convoqué à nouveau Mark Newton-Jones, directeur de Gordon Brothers, pour une audition publique.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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