La CFTC prévoit de réformer la fixation des prix de l'aluminium aux États-Unis

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prévoit de réformer la fixation des prix de l’aluminium aux États-Unis et examine si de nouveaux contrats pourraient renforcer la transparence, a déclaré vendredi son président, Michael Selig.

L’aluminium est essentiel pour les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’emballage, de la construction et de la défense – et les prix de ce métal ont des répercussions sur l’ensemble de l’économie, car ils peuvent réduire les marges et, à terme, faire grimper l’inflation.

Les consommateurs américains paient généralement le prix de référence de l’aluminium sur le London Metal Exchange CMAL3 , majoré de la prime du Midwest AUPc1 – évaluée par l’agence de cotation Platts – pour le métal physique .

Cette prime a atteint un niveau record de 1,19 dollar par livre, soit environ 2 620 dollars par tonne métrique, début juin, soit plus du double du niveau enregistré un an plus tôt, lorsque le président Donald Trump avait relevé à 50 % les droits de douane sur les importations américaines d’aluminium afin d’encourager les investissements dans la production locale.

Les consommateurs américains se sont ainsi retrouvés confrontés à un prix global supérieur à 6 000 dollars la tonne, alors que l’aluminium sur le LME atteignait son plus haut niveau depuis quatre ans, dépassant les 3 700 dollars, en raison des pénuries provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

« Le problème est que les fabricants américains […] peuvent se retrouver confrontés à des prix intégrant des coûts qui ne reflètent pas réellement leurs chaînes d’approvisionnement, en raison d’une structure de référence mal alignée sur les marchés physiques des métaux aux États-Unis », a déclaré M. Selig.

« J’ai chargé mon équipe chargée des marchés mondiaux d’examiner ces mécanismes de fixation des prix et d’élaborer des options de réforme concrètes qui protègent les marchés américains et les fabricants américains », a-t-il ajouté lors de l’assemblée générale annuelle du Beer Institute, dont certains membres utilisent l’aluminium pour fabriquer des canettes de boissons.

« C’est l’une de mes principales priorités au sein de la Commission… si nous y parvenons, vous n’aurez plus jamais à entendre l’expression “prime du Midwest” », a-t-il déclaré, sous les applaudissements de l’auditoire à Washington.

Un porte-parole de Platts a déclaré que la prime du Midwest constituait une référence indépendante et transparente, dont l’utilisation est entièrement volontaire, et que sa méthodologie avait été rigoureusement testée.

« Notre évaluation quotidienne des prix repose sur l’activité réelle du marché libre et reflète les offres d’achat, les offres de vente et les transactions des acheteurs et des vendeurs sur le marché au comptant physique », a ajouté le porte-parole.

M. Selig a indiqué que la commission examinerait également si un plus grand nombre de contrats sur l’aluminium basés aux États-Unis pourrait « améliorer la formation des prix au niveau local et offrir aux utilisateurs finaux commerciaux des options de couverture plus efficaces », soulignant que cela nécessiterait une participation en termes de liquidité de la part des producteurs et des consommateurs.

Le président du Beer Institute, Brian Crawford, a salué les propos de M. Selig. « Nous soutenons les mesures continues prises par l’administration et le Congrès pour atténuer les pressions sur les coûts causées par la prime du Midwest… tout en continuant à plaider en faveur d’une tarification équitable et transparente », a-t-il déclaré.