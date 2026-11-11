La CFTC met en garde le marché de prédiction Kalshi contre des poursuites imminentes, selon une source

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a averti la start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, qu'elle ferait prochainement l'objet de poursuites dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si elle avait correctement notifié à l'agence la création de dizaines de nouveaux produits, a déclaré mardi une source proche du dossier.
La notification adressée par l'autorité de régulation à l'entreprise laisse entendre que les poursuites pourraient être engagées prochainement, a précisé cette source qui a souhaité garder l'anonymat, la décision n'ayant pas encore été rendue publique.
Dans un communiqué, Kalshi a déclaré que l' avertissement de la CFTC « porte sur une erreur de procédure concernant la soumission d'une poignée de contrats, dont beaucoup n'étaient pas en vigueur ».
« Nous nous emploions déjà à résoudre ce problème », a ajouté la société .
La CFTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
Kalshi a rapidement élargi son offre de produits depuis qu’elle a remporté une victoire juridique face à la CFTC en 2024, ce qui lui a permis de coter divers dérivés basés sur des événements. Cependant, les détracteurs des plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et son concurrent Polymarket affirment que ces produits s’apparentent à des jeux d’argent et pourraient encourager des comportements addictifs.
Ces derniers mois, Kalshi a mis en œuvre une stratégie plus large visant à concurrencer les opérateurs boursiers traditionnels tels que le CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , société mère de la Bourse de New York, en s’étendant au-delà des contrats sur événements vers une gamme de classes d’actifs par le biais de contrats à terme perpétuels.
Les contrats à terme perpétuels, souvent appelés « perps », sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, augmentant ainsi à la fois les gains et les pertes potentiels.
La société a levé 1 milliard de dollars à une valorisation de 40 milliards de dollars à la fin du mois dernier, dans le cadre d’une levée de fonds co-dirigée par Sequoia et Wellington, ce qui souligne la popularité croissante de ces marchés et le vif intérêt des investisseurs institutionnels.
Politico a fait état plus tôt dans la journée de l’imminence de ces poursuites.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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