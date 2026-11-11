La CFTC met en garde le marché de prédiction Kalshi contre des poursuites imminentes, selon une source

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a averti la start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, qu'elle ferait prochainement l'objet de poursuites dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si elle avait correctement notifié à l'agence la création de dizaines de nouveaux produits, a déclaré mardi une source proche du dossier.

La notification adressée par l'autorité de régulation à l'entreprise laisse entendre que les poursuites pourraient être engagées prochainement, a précisé cette source qui a souhaité garder l'anonymat, la décision n'ayant pas encore été rendue publique.

Dans un communiqué, Kalshi a déclaré que l' avertissement de la CFTC « porte sur une erreur de procédure concernant la soumission d'une poignée de contrats, dont beaucoup n'étaient pas en vigueur ».

« Nous nous emploions déjà à résoudre ce problème », a ajouté la société .

La CFTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Kalshi a rapidement élargi son offre de produits depuis qu’elle a remporté une victoire juridique face à la CFTC en 2024, ce qui lui a permis de coter divers dérivés basés sur des événements. Cependant, les détracteurs des plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et son concurrent Polymarket affirment que ces produits s’apparentent à des jeux d’argent et pourraient encourager des comportements addictifs.

Ces derniers mois, Kalshi a mis en œuvre une stratégie plus large visant à concurrencer les opérateurs boursiers traditionnels tels que le CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , société mère de la Bourse de New York, en s’étendant au-delà des contrats sur événements vers une gamme de classes d’actifs par le biais de contrats à terme perpétuels.

Les contrats à terme perpétuels, souvent appelés « perps », sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, augmentant ainsi à la fois les gains et les pertes potentiels.

La société a levé 1 milliard de dollars à une valorisation de 40 milliards de dollars à la fin du mois dernier, dans le cadre d’une levée de fonds co-dirigée par Sequoia et Wellington, ce qui souligne la popularité croissante de ces marchés et le vif intérêt des investisseurs institutionnels.

Politico a fait état plus tôt dans la journée de l’imminence de ces poursuites.