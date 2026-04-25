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La CFTC intente un procès contre l'État de New York pour empêcher la réglementation des marchés de prédiction
information fournie par Reuters 25/04/2026 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a poursuivi l'État de New York vendredi, accusant ce dernier d'empiéter sur son autorité en matière de réglementation des marchés de prédiction en intentant des poursuites contre Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O pour promotion des jeux d'argent. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, la CFTC a déclaré que la procédure judiciaire déposée le 24 avril par la procureure générale de New York, Letitia James, « empiétait sur le dispositif fédéral exclusif conçu par le Congrès » pour superviser les marchés des dérivés sur matières premières, y compris les marchés de prédiction. La CFTC a engagé des poursuites similaires le 2 avril contre l'Arizona, le Connecticut et l'Illinois.

Le bureau de Mme James n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Les marchés de prédiction permettent aux gens de parier sur l'issue d'événements tels que les compétitions sportives et les élections, par le biais de contrats dits "contrats d'événement". Ils ont connu un regain de popularité depuis que leurs probabilités en temps réel se sont révélées plus précises que les sondages pour prédire la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024.

James a affirmé que Coinbase et Gemini auraient dû obtenir des licences de la Commission des jeux de l'État de New York pour exploiter leurs marchés de prédiction dans l'État.

Elle a qualifié les contrats d'événements de ces sociétés basées à Manhattan de "jeux d'argent par excellence", car les résultats des événements échappent au contrôle des parieurs ou relèvent du hasard.

James s'est également opposée à ce que Coinbase et Gemini ouvrent leurs plateformes aux 18-20 ans, alors qu'une loi de l'État fixe l'âge minimum à 21 ans pour les paris sportifs sur mobile.

La société mère de Gemini, Gemini Space Station, est dirigée par les jumeaux milliardaires Tyler Winklevoss et Cameron Winklevoss, qui en sont respectivement le directeur général et le président.

Un autre opérateur de marchés de prédiction, Kalshi, a poursuivi la commission des jeux de New York en octobre afin de bloquer de manière préventive toute interdiction des contrats sur les événements. Cette affaire est toujours en cours.

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COINBASE GLB RG-A
199,7700 USD NASDAQ +0,93%
GEMINI SPACE RG-A
4,3900 USD NASDAQ +0,46%
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