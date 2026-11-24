La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a finalisé lundi des règles permanentes en matière de déclaration des données pour certains contrats liés à des événements, dans le but de renforcer la surveillance des marchés de prédiction.

Cette réglementation intervient alors que les marchés de prédiction font l’objet d’une surveillance réglementaire accrue aux États-Unis, avec des interrogations concernant la supervision fédérale et l’intégrité du marché

La règle définitive instaure un cadre alternatif de déclaration pour certains contrats sur événements entièrement garantis qui fonctionnaient depuis 2017 sous le bénéfice d’une dérogation accordée par le personnel de la CFTC

"La CFTC ne réglementera plus les acteurs du marché au moyen d’un patchwork de lettres de non-intervention, qui ne sont que des pansements sur des réglementations inapplicables. Cette règle définitive constitue une étape importante pour pérenniser le cadre réglementaire des contrats sur événements", a déclaré le président Michael Selig

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les marchés déclarants, les courtiers en contrats à terme, les membres compensateurs et les courtiers étrangers communiqueront leurs données conformément aux parties 15 à 18 de la réglementation de la CFTC, au lieu de se fonder sur des dispositions de déclaration dispersées entre les parties 38, 39, 43 et 45