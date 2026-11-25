La cession de Colman's pourrait dissiper les inquiétudes concernant l'accord entre Unilever et McCormick dans le secteur agroalimentaire, selon l'autorité de surveillance

La proposition de McCormick MKC.N de céder la marque Colman's, initialement détenue par Unilever ULVR.L , pourrait dissiper les préoccupations réglementaires concernant leur projet d'accord alimentaire de 65 milliards de dollars , a déclaré mercredi l'autorité britannique de la concurrence.

Unilever a accepté en mars de scinder son activité agroalimentaire, qui regroupe notamment les cubes de bouillon Knorr et la mayonnaise Hellmann's, pour la fusionner avec McCormick dans le cadre de la deuxième plus grande opération de l'histoire du secteur agroalimentaire. Mais l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré ce mois-ci que les parties devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les mélanges pour recettes et les sauces, sous peine de faire l'objet d'une enquête approfondie sur l'opération.

L’autorité de régulation a estimé que l’opération risquait de réduire la concurrence dans la fourniture d’ingrédients secs et de mélanges pour sauces aux détaillants britanniques, les marques "Maggi" de Nestlé NESN.S , "Bisto" de Premier Foods PFD.L et les marques de distributeurs n’offrant qu’une concurrence limitée.

La CMA a indiqué que McCormick avait proposé de céder la marque Colman's afin de dissiper ces préoccupations. Bien que réputée pour sa moutarde anglaise, la marque Colman's propose également des mélanges pour recettes et des sauces, telles que des sauces à l'oignon, au persil et au poivre.

"Ayant estimé que les mesures correctives proposées pouvaient en principe répondre à ses préoccupations, la CMA va désormais examiner ces propositions plus en détail, notamment en sollicitant l'avis de tiers", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'autorité de contrôle doit également approuver tout acquéreur dans le cadre de la mesure corrective proposée.

Unilever a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters avoir lancé le processus de cession de Colman's en août afin de répondre "de manière proactive" aux préoccupations soulevées. Le groupe a refusé de divulguer des détails financiers concernant Colman's.

À l’issue de l’opération, Unilever se concentrera sur ses divisions "maison", "beauté" et "soins personnels". Le groupe conservera une participation de près de 10 % dans l’entité alimentaire issue de la fusion, tandis que ses actionnaires détiendront 55 % supplémentaires.

Grâce à cette opération, McCormick gagne en envergure et parie que la demande mondiale d’aliments plus sains et riches en saveurs pourra contribuer à contrebalancer la maturation du marché américain.