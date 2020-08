Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CE contribue au dispositif COVAX de l'OMS à hauteur de 400 millions d'euros Reuters • 31/08/2020 à 14:43









BRUXELLES, 31 août (Reuters) - La Commission européenne a annoncé lundi qu'elle contribuerait à hauteur de 400 millions d'euros au dispositif d'accès mondial au vaccin contre le COVID-19 mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sans préciser si les États membres de l'UE comptaient acquérir des vaccins par ce biais. Cette initiative, baptisée COVAX, prévoit l'achat à différents fabricants de deux milliards de doses de vaccins potentiels contre le COVID-19 d'ici la fin 2021. La Commission a expliqué que cette aide financière serait fournie sous forme de garanties, mais n'a pas dit comment elles seraient offertes ni pourquoi elles avaient été préférées à un financement direct. Bruxelles négocie actuellement, au nom des Vingt-Sept, des achats anticipés de vaccins contre le COVID-19 avec plusieurs laboratoires. La Commission européenne a plusieurs fois averti les gouvernements nationaux qu'ils ne pouvaient pas acheter de vaccins par le biais de systèmes d'approvisionnement parallèles. Elle a refusé de préciser lundi si la directive donnée aux États membres de l'UE de ne pas acheter de vaccins par l'intermédiaire de COVAX avait été abandonnée. "Les modalités détaillées de la participation et de la contribution de l'UE seront élaborées dans les jours et les semaines à venir", a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen. (Francesco Guarascio; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

