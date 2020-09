Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CDP italienne confirme son offre sur Borsa Italiana; Euronext "en discussions" Reuters • 11/09/2020 à 08:08









MILAN, 11 septembre (Reuters) - La Caisse des dépôts italienne (CDP, Cassa Depositi e Prestiti), contrôlée par l'Etat, a annoncé vendredi avoir décidé de déposer une offre conjointe avec l'opérateur boursier français Euronext ENX.PA sur Borsa Italiana. Euronext a de son côté confirmé être en discussions avec la CDP sur ce dossier et communiquera davantage en temps voulu. L'exploitant de la Bourse de Milan est mis en vente par le London Stock Exchange LSE.L , qui l'a acquis en 2007 et a fixé à ce vendredi la date limite de dépôt d'offre pour tout ou partie de Borsa Italiana. Cette cession doit permettre au groupe britannique d'obtenir le feu vert des autorités européennes au rachat de l'entreprise de données et d'analyses financières Refinitiv, pour 27 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros). Plusieurs sources interrogées par Reuters ont déclaré jeudi qu'Euronext, la CDP et la banque Intesa Sanpaolo ISP.MI avaient formé un consortium pour racheter Borsa Italiana. Dans ce cadre, Euronext a proposé d'accorder deux sièges au sein de son conseil d'administration à l'Italie, ont-t-elle ajouté. (Valentina Za, version française Jean-Stéphane Brosse)

