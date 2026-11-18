La cause profonde de la paralysie du secteur aérien américain n'a pas encore été déterminée, selon M. Duffy

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi qu’aucune cause profonde n’avait encore été identifiée concernant le routeur qui a échoué vendredi, provoquant un arrêt total du trafic aérien à l’échelle nationale et plus de 18 000 annulations de vols.

M. Duffy a indiqué qu’on ne comprenait toujours pas pourquoi l'installation d’un routeur par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé d’El Dorado, en Arkansas, avait eu un impact suffisamment important sur le réseau pour entraîner un arrêt des vols de près de cinq heures, affectant des centaines de milliers de passagers.

"Nous avons pu reconstituer ce qui s’est passé à El Dorado, mais nous n’avons pas encore d’éléments clairs sur la cause première de l’incident", a déclaré M. Duffy aux journalistes après une réunion avec des sénateurs .

Ce remplacement s’inscrivait dans le cadre d’une transition de routine du cuivre à la fibre optique numérique visant à moderniser les équipements, et le directeur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré aux journalistes que les spéculations selon lesquelles l’IA aurait été impliquée dans la panne étaient infondées.

M. Duffy a précisé que l’installation des 68 routeurs précédents, fabriqués par Juniper Networks ( HPE.N , filiale de Hewlett Packard Enterprise), n’avait posé aucun problème. Il a toutefois indiqué que la FAA avait suspendu les installations de routeurs Juniper, tandis que les tests se poursuivent dans un laboratoire de L3Harris en Floride, en présence de représentants de la FAA, de Cisco CSCO.O et du FBI.

L3Harris a déclaré coopérer avec l’enquête officielle visant à déterminer ce qui s’est passé.

M. Duffy a précisé que sous l’administration Biden, la FAA avait remplacé 19 % de son réseau de télécommunications, passant du cuivre à la fibre optique, tandis que l’administration Trump en avait remplacé un peu plus de 50 % en un an. "Nous devons absolument mener à bien ces travaux. Sinon, le fait de conserver l’ancien système plus longtemps entraînera davantage de risques", a-t-il déclaré.

L3Harris était en train d’installer des routeurs Juniper pour remplacer des routeurs Cisco, fabriqués en 2001, qui auraient dû être remplacés dès 2006, a précisé la FAA.

M. Duffy a expliqué que la FAA avait passé un an à tester les routeurs Juniper dans son centre technique, mais que leur installation sur le site de radiocommunications de l’Arkansas avait entraîné une surcharge d’un système de communication gouvernemental essentiel. Cela a déstabilisé les communications aériennes et les flux radar, affectant 17 des 22 centres de contrôle du trafic aérien en route de la FAA.

À la suite de cet incident, la fonction de diffusion a également été désactivée sur tous les nouveaux routeurs ainsi que sur 60 autres routeurs du réseau par mesure de précaution, a précisé la FAA.

HPE, propriétaire de Juniper, a déclaré estimer que son équipement fonctionnait conformément à sa configuration. "La FAA évalue actuellement la configuration et les performances de l’ensemble de l’infrastructure concernée afin de déterminer la cause", a déclaré l’entreprise.