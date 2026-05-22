La Caroline du Nord poursuit la société vietnamienne Vinfast en justice pour le retard pris par son projet de véhicules électriques

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L'État de Caroline du Nord a intenté une action en justice contre le constructeur vietnamien de véhicules électriques Vinfast VFS.O pour ne pas avoir respecté, selon les allégations, ses engagements concernant la construction d'une usine de véhicules électriques et de batteries dans l'État, a déclaré le procureur général Jeff Jackson dans un communiqué.

* Selon le communiqué publié jeudi, Vinfast a interrompu les travaux sur le site depuis plus d'un an.

* Vinfast avait auparavant obtenu une licence pour construire l'usine, s'engageant à créer 7 500 emplois et à investir plus de 3 milliards de dollars en Caroline du Nord, précise le communiqué.

* “Vinfast a manqué à ses engagements envers l'État, et l'inaction persistante de Vinfast ne laisse guère d'autre choix que de prévoir un nouveau manquement imminent”, a-t-il déclaré.

* Vinfast n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.