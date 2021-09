La CANDRIAM Academy lance un nouveau module de formation dédié à l'analyse ESG

(AOF) - La CANDRIAM Academy a annoncé le lancement d'une nouvelle formation sur l'analyse ESG des entreprises. C'est le quatrième cours proposé par la CANDRIAM Academy qui compte désormais 11 modules.

En à peine une heure, le nouveau module sur l'analyse ESG présente aux investisseurs les cinq étapes clés permettant d'appréhender pleinement le profil de risque ESG d'une entreprise - des étapes illustrées via différents exemples concrets : Examiner les coûts et revenus d'une entreprise afin de comprendre ses activités et ses axes de développement; Évaluer en quoi ces activités principales sont alignées avec des objectifs de durabilité; Vérifier si la conduite opérationnelle de l'entreprise présente des risques de controverse future de toute nature; Analyser de façon permanente : le meilleur des systèmes d'alerte; Croiser les données ESG à travers différentes fonctions, y compris l'engagement d'entreprise.