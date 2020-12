Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La candidature de Bozizé à la présidence de Centrafrique invalidée par la Cour constitutionnelle Reuters • 03/12/2020 à 14:42









(Actualisé avec raisons invoquées par la Cour) BANGUI, 3 décembre (Reuters) - La Cour constitutionnelle de Centrafrique a invalidé jeudi la candidature de l'ex-président François Bozizé à l'élection présidentielle du 27 décembre en s'appuyant sur les accusations d'assassinats, enlèvements et torture et les sanctions de l'Onu qui le visent. A la tête de la République centrafricaine de 2003 à 2013, François Bozizé s'était porté candidat face au président sortant, Faustin-Archange Touadéra. Dans sa décision, la cour juge que l'ancien président, âgé de 74 ans, ne satisfait pas à l'exigence de "bonne moralité" requise par la Constituion pour briguer la fonction suprême. Ancien général et ex-chef d'état-major porté au pouvoir par un coup d'Etat, François Bozizé a été renversé en mars 2013 par les rebelles de la Séléka, formée principalement de groupes musulmans du nord du pays. Bozizé est rentré à la fin de l'année dernière en République centrafricaine et s'était porté candidat en juillet, expliquant que son expérience était indispensable pour rétablir la paix dans le pays dont de vastes portions restent sous le contrôle de groupes armés. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par la justice centrafricaine, mais il n'a pas été inquiété depuis son retour d'exil. (Antoine Rolland version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

