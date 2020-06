Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Californie rend le port du masque obligatoire hors de son domicile Reuters • 18/06/2020 à 23:12









LOS ANGELES, 18 juin (Reuters) - L'Etat de Californie a ordonné jeudi le port quasi systématique d'un masque de protection hors de son domicile, justifiant ce durcissement des règles sanitaires par le souci d'éviter une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Manger et boire dans des restaurants et pratiquer un exercice physique en plein air sont les seules exceptions possibles à cette règle, à condition de maintenir une distance d'au moins six pieds (1m83) avec la personne la plus proche. "Autrement dit, nous voyons bien trop de monde le visage découvert, menaçant les progrès réels que nous avons enregistrés dans la lutte contre la maladie", a expliqué Gavin Newsom, le gouverneur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis (40 millions d'habitants). "La stratégie de la Californie de relancer l'économie et de ramener les gens au travail ne réussira que si la population se comporte de manière prudente et suit les recommandations sanitaires", a-t-il ajouté. "Cela signifie porter un masque, se laver les mains et pratiquer la distanciation physique." D'après les données compilées par Reuters, la Californie compte plus de 163.000 cas confirmés de contamination au coronavirus, pour 5.281 décès. Sur la base du bilan établi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la Californie, qui compte pour 12% de la population totale du pays, représente 7,5% des cas et 4,5% des décès dus au SARS-CoV-2. (Dan Whitcomb version française Henri-Pierre André)

