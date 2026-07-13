La Californie propose des primes de 3.500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique aux nouveaux acheteurs

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Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé lundi une loi visant à instaurer, dès la fin de l'été, des primes d'État de 3.500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique neuf par les primo-accédants, alors que les ventes aux États-Unis ont ralenti.

Ce programme de primes de 270 millions de dollars destiné aux résidents californiens est financé par le budget de l’État et les constructeurs automobiles, et s’applique aux véhicules neufs dont le prix de vente conseillé ne dépasse pas 50.000 dollars. Il comprend également une prime distincte de 1.750 dollars pour les véhicules électriques d’occasion dont le prix ne dépasse pas 25.000 dollars. L’année dernière, le président Donald Trump avait signé une loi supprimant le crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars pour les véhicules électriques.