La Californie poursuit l'administration Trump au sujet du redémarrage de l'oléoduc Sable

Le procureur général de Californie a déclaré vendredi que l'État poursuivait l'administration Trump pour avoir affirmé l'autorité fédérale sur deux pipelines de l'État et autorisé Sable Offshore SOC.N à recommencer à pomper du pétrole à travers eux. Cette action en justice est le dernier rebondissement d'un conflit entre Sable et les autorités de l'État de Californie au sujet d'un projet de forage au large de la côte de Santa Barbara qui a été interrompu à la suite d'une marée noire survenue en 2015 . Il s'agit de l'un des nombreux conflits entre le président américain Donald Trump, qui souhaite stimuler la production nationale de combustibles fossiles, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui a défendu l'ambitieux programme de lutte contre le changement climatique de son État et qui est l'un des plus féroces critiques de Donald Trump .

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dans un communiqué que l'administration avait enfreint la loi en reclassant le mois dernier les oléoducs de Las Flores comme des oléoducs "interétatiques", bien qu'ils soient situés entre deux comtés californiens.

Cette reclassification a permis à l'administration fédérale chargée de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), qui réglemente les pipelines interétatiques, de délivrer un permis d'urgence pour le redémarrage des opérations.

La requête sera déposée auprès de la cour d'appel du neuvième circuit, a indiqué le bureau du procureur général.