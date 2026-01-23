 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Californie poursuit l'administration Trump au sujet du redémarrage de l'oléoduc Sable
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général de Californie a déclaré vendredi que l'État poursuivait l'administration Trump pour avoir affirmé l'autorité fédérale sur deux pipelines de l'État et autorisé Sable Offshore SOC.N à recommencer à pomper du pétrole à travers eux. Cette action en justice est le dernier rebondissement d'un conflit entre Sable et les autorités de l'État de Californie au sujet d'un projet de forage au large de la côte de Santa Barbara qui a été interrompu à la suite d'une marée noire survenue en 2015 . Il s'agit de l'un des nombreux conflits entre le président américain Donald Trump, qui souhaite stimuler la production nationale de combustibles fossiles, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui a défendu l'ambitieux programme de lutte contre le changement climatique de son État et qui est l'un des plus féroces critiques de Donald Trump .

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dans un communiqué que l'administration avait enfreint la loi en reclassant le mois dernier les oléoducs de Las Flores comme des oléoducs "interétatiques", bien qu'ils soient situés entre deux comtés californiens.

Cette reclassification a permis à l'administration fédérale chargée de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), qui réglemente les pipelines interétatiques, de délivrer un permis d'urgence pour le redémarrage des opérations.

La requête sera déposée auprès de la cour d'appel du neuvième circuit, a indiqué le bureau du procureur général.

Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,90 USD Ice Europ +2,33%
Pétrole WTI
61,14 USD Ice Europ +2,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chercheur Laurent Vinatier, arrêté en Russie en juin 2024 et libéré en janvier 2026, dans sa maison familiale à Issy-les-Moulineaux, le 23 janvier 2026 dans les Hauts de Seine ( AFP / JOEL SAGET )
    Pour Laurent Vinatier, ex-prisonnier en Russie, "le traumatisme" et le "miracle"
    information fournie par AFP 23.01.2026 20:08 

    Le soulagement d'être un homme libre est incommensurable pour celui qui a cru mourir dans une prison russe. C'est "comme un miracle", confie Laurent Vinatier, dans un entretien à l'AFP où il décrit le traumatisme de l'incarcération, qui l'a changé "de manière cardinale". ... Lire la suite

  • L'UE continuera à "défendre ses intérêts" (président du Conseil)
    L'UE continuera à "défendre ses intérêts" (président du Conseil)
    information fournie par AFP Video 23.01.2026 19:45 

    Le président du Conseil européen a déclaré jeudi lors d'un sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles que l'Union "continuera(it) à défendre ses intérêts" et à se protéger "contre toute forme de coercition" après le revirement de Donald Trump sur le Groenland. ... Lire la suite

  • Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027
    Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027
    information fournie par AFP Video 23.01.2026 19:43 

    A Davos jeudi, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a dit prévoir que ses robots humanoïdes seront commercialisés l'année prochaine et prédit que "dans cinq ans, l'intelligence artificielle sera plus intelligente que l'humanité tout entière".

  • Stars et stylistes aux funérailles du couturier Valentino à Rome
    Stars et stylistes aux funérailles du couturier Valentino à Rome
    information fournie par AFP Video 23.01.2026 19:43 

    Des stars et des créateurs du monde la mode comme Donatella Versace ont assisté vendredi à Rome aux funérailles du légendaire couturier italien Valentino. Il s'est éteint lundi à 93 ans.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank