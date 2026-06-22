La Californie intente une action en justice contre l'EPA américaine pour avoir soumis des règles sur les émissions au Congrès en vue d'une éventuelle abrogation

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L'État de Californie a intenté lundi une action en justice contre l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), après que celle-ci eut transmis au Congrès, contrôlé par les républicains, des réglementations californiennes historiques sur les émissions des véhicules en vue de leur éventuelle abrogation.

L'EPA a déclaré que les dérogations accordées au titre de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) pour les réglementations environnementales californiennes approuvées sous les précédentes administrations démocrates auraient dû être soumises aux législateurs conformément à la loi sur l'examen parlementaire (Congressional Review Act).

La Californie a qualifié cette action d'illégale et a demandé qu'elle soit bloquée par le tribunal fédéral de district de Washington, arguant que l'EPA cherchait à "agiter une baguette magique" pour transformer une dérogation en règle.