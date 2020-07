Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Californie ferme la quasi-intégralité de ses bars et restaurants Reuters • 01/07/2020 à 22:24









SACRAMENTO, Californie, 1er juillet (Reuters) - Bars, restaurants et cinémas devront à nouveau cesser leurs activités dans la quasi-intégralité de la Californie et ce pour une durée d'au moins trois semaines, a annoncé mercredi le gouverneur Gavin Newsom qui fait fasse à un net regain de contaminations au coronavirus. Dans 19 comtés, où vivent 70% de la population, bars et brasseries seront fermés, même lorsqu'ils peuvent proposer des services à l'extérieur, a-t-il précisé. Les contaminations, hospitalisations et décès liés au COVID-19 se sont envolées dans l'Etat le plus peuplé d'Amérique. En l'espace de 24 heures, 110 personnes y sont mortes après avoir été infectées par le nouveau coronavirus, a dit le gouverneur. (Sharon Bernstein; version française Nicolas Delame)

