(Zonebourse.com) - La Caisse des Dépôts (CDC) annonce avoir fixé les conditions de sa première obligation solidaire, assortie d'un mécanisme de dons partagés. D'un montant de 100 millions d'euros, l'obligation sera émise ce 27 novembre et arrivera à échéance le 27 novembre 2031. Elle versera un coupon annuel de 4,332%. L'obligation fera l'objet d'un placement privé et sera cotée sur Euronext Paris.

La transaction a été structurée et arrangée par Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), qui placera l'obligation auprès d'ICBC Europe.

Les dons sont calculés séparément du coupon (c'est-à-dire des intérêts versés aux porteurs) et ne viennent pas réduire son rendement. Sur la durée de vie de l'obligation, soit cinq ans, Pépinière d'Avenirs devrait recevoir 500 000 EUR de dons, par l'émission de l'obligation par CDC et sa souscription par ICBC Europe. Cette nouvelle obligation solidaire témoigne de l'engagement de la CDC et d'ICBC à associer leurs activités financières à un impact social positif.

Les dons soutiendront des programmes pilotés par la nouvelle association Pépinière d'Avenirs, placée sous le parrainage de la CDC, de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, du groupe La Poste, de CDC Habitat et RAISE. Ces programmes s'articulent autour de deux axes prioritaires.

Le premier porte sur "l'accès aux soins et à la prévention pour les enfants et les jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance".

Le second vise à "apporter un soutien en matière de santé mentale aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment aux enfants et aux jeunes pris en charge ainsi qu'à leurs familles."

En mutualisant les dons sur une période de cinq ans, cette initiative permettra de soutenir durablement ces programmes et de contribuer à améliorer de façon pérenne la vie des personnes qu'ils accompagnent.

Depuis 2023, Natixis CIB joue un rôle pionnier sur le marché des obligations à paiement caritatif. A ce jour, elle a arrangé et réalisé des opérations représentant un montant total de plus de 1,6 MdEUR.

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