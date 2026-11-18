La Caisse canadienne en pourparlers pour une participation dans Bridge Data Centres de Bain Capital, selon des sources

Le fonds de pension canadien La Caisse s'est imposé comme le principal candidat dans les négociations avancées visant l'acquisition d'une participation dans Bridge Data Centres (BDC), détenue par Bain Capital, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Bain Capital a lancé en début d’année un processus de cession portant sur au moins 40 % des actions de BDC, avec pour objectif une valorisation de 5 milliards de dollars, ce qui a suscité l’intérêt de fonds de capital-investissement, d’infrastructure et de retraite, a rapporté Reuters.

La taille de la participation que La Caisse pourrait acquérir fait encore l’objet de négociations, mais Bain Capital pourrait céder jusqu’à la moitié de sa participation dans la société basée à Singapour, a déclaré l’une de ces sources.

Un accord pourrait être signé dans les semaines à venir, mais les discussions avec La Caisse ne sont pas exclusives et les conditions ne sont pas encore finalisées, a ajouté cette source.

Certains soumissionnaires envisageaient une valorisation de 4 milliards de dollars pour BDC, a déclaré une troisième source proche de la transaction.

Bain Capital, BDC et La Caisse n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Toutes ces sources ont souhaité rester anonymes pour des raisons de confidentialité.

BDC exploite des centres de données en Malaisie, en Thaïlande et en Inde; elle fait partie des nombreuses entreprises qui ont considérablement renforcé leurs capacités en Asie au cours des deux dernières années afin de répondre à la demande croissante en matière de cloud computing, d’intelligence artificielle et de services numériques.

ByteDance, propriétaire de TikTok, était le locataire principal de la première phase du centre de données hyperscale MY06 de BDC à Johor, en Malaisie, selon un communiqué de BDC.

Mais BDC cherche à diversifier sa clientèle et a signé de nouveaux contrats avec des entreprises technologiques mondiales, a indiqué l’une de ces sources.

Les discussions concernant la vente d’une participation dans BDC interviennent à un moment où le climat dans le secteur s’est détérioré en raison des inquiétudes liées à l’augmentation des dépenses en IA financées par l’endettement.

Pour aggraver encore les perspectives, le secteur de l’IA en Asie du Sud-Est, qui pèse plus de 100 milliards de dollars, est confronté à de nouvelles restrictions américaines sur les exportations de puces de pointe vers la région, annoncées lundi, visant à limiter l’accès des entreprises chinoises à la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement des modèles d’IA.

BDC a été fondée il y a dix ans par Michael Foust et Kris Kumar, deux vétérans du secteur, en partenariat avec Bain Capital, qui a fusionné la société avec l’opérateur chinois de centres de données Chindata en 2019 et a introduit l’entité fusionnée au Nasdaq en 2020.

Les deux entités ont de nouveau été séparées au sein d’une nouvelle société, WinTriX, après que Bain Capital a privatisé Chindata en 2023 dans le cadre d’une opération de 3,16 milliards de dollars.

En janvier, Bain Capital a finalisé la vente de Chindata à un consortium mené par Shenzhen Dongyangguang Industry Co, qui a évalué l’entreprise à 4 milliards de dollars.