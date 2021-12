Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

La Bundesbank plus pessimiste sur la conjoncture pour 2022 information fournie par AOF • 17/12/2021 à 11:24



(AOF) - L'économie allemande devrait afficher une croissance de 4,2% l'année prochaine, a indiqué la Bundesbank, qui a réduit d'un point son estimation. Le PIB est attendu en hausse de 2,5% en 2021 et de 3,2% en 2023. " L'économie allemande connaîtra un recul au cours du dernier trimestre de 2021 et du premier trimestre de 2022 en raison de la pandémie, mais devrait reprendre un élan significatif au printemps de l'année prochaine " a commenté la Banque centrale.



Les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et les nouvelles restrictions liées au Covid 19 vont entraver la croissance. La consommation privée devrait toutefois augmenter sensiblement à partir du printemps.



La Bundesbank a par ailleurs rehaussé fortement ses prévisions d'inflation. Elle est attendue à 3,2% cette année avant de retomber à 2,2% en 2023 et 2024, soit un niveau toujours supérieur à l'objectif de la BCE de 2 % à moyen terme. " Elle restera encore relativement élevée - non seulement en raison de la forte hausse des salaires et de la conjoncture favorable, mais aussi en raison des coûts liés à la transition vers une économie neutre sur le plan climatique " a-t-elle expliqué.



"Les risques pour le taux d'inflation sont orientés à la hausse, tant en Allemagne que dans l'ensemble de la zone euro", a déclaré Jens Weidmann, le "hawkish" président de la Bundesbank. "Les responsables de la politique monétaire ne doivent pas ignorer ces risques. Nous devons être vigilants."