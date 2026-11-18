( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La branche horlogère de Gucci, la marque phare du géant français du luxe Kering, va supprimer 30 postes en Suisse, a indiqué mercredi une responsable syndicale à l'AFP, rallongeant la liste des licenciements dans le secteur.

Gucci Swiss Timepieces, qui emploie 95 personnes dans sa manufacture à Cortaillod, dans le canton de Neuchâtel, a ouvert mardi une procédure de consultation qui court jusqu'au 4 décembre, a indiqué Solenn Ochsner, la représentante du syndicat Unia.

Il s'agit du "deuxième licenciement collectif en deux ans" au sein de l'entreprise, précise-t-elle, la suppression de cette trentaine de postes étant cette fois liée à une réorganisation des fonctions de logistique qui vont être transférées et regroupées dans les services de Gucci en Italie, à Trecate, à une quarantaine de kilomètres à l'Ouest de Milan.

Contacté par l'AFP, le groupe Kering a confirmé l'information, divulguée mardi par RTN, la radio locale du canton de Neuchâtel.

"En 2025, on était clairement dans un repositionnement stratégique des montres Gucci qui décidaient de faire du haut de gamme, de la haute horlogerie, de l'ultra-luxe", a retracé Mme Ochsner, expliquant qu'une vingtaine de postes avaient alors été supprimés.

En octobre, la marque Zenith, propriété de LVMH, le numéro un mondial du luxe, avait elle aussi annoncé son intention de supprimer une centaine de postes dans sa manufacture au Locle, également dans le canton de Neuchâtel, évoquant un repositionnement stratégique.

Le canton a connu d'autres licenciements, notamment chez Chopard ainsi que Montblanc (propriété de Richemont), une partie des salariés ayant toutefois été transférés vers d'autres sites du groupe ailleurs en Suisse.

Après avoir atteint des sommets en 2023, les exportations de montres suisses ont chuté de 2,8% en 2024, puis de 1,7% en 2025 pour retomber à 25,6 milliards de francs, d'après la fédération horlogère.

Le secteur traverse une phase plus difficile entre la baisse de la consommation en Chine, le choc des droits de douane américains en 2025, puis le conflit au Moyen-Orient en 2026, ce qui pousse une partie des horlogers à se recentrer sur le haut de gamme, le segment qui résiste le mieux en cas de crise.

Mais selon, Mme Ochsner, "l'inquiétude est de savoir jusqu'où cela va aller et si cela va réellement fonctionner sur le long terme". "On ne s'improvise pas dans la haute horlogerie", insiste la représentante syndicale, pas certaine que toutes les entreprises du secteur parviennent à prendre ce tournant de l'ultra-luxe. Or ces repositionnements stratégiques ont "une vraie incidence sur l'emploi", insiste-t-elle.