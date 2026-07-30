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La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs lance une plateforme d'investissement basée sur l'IA, selon une note interne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs Asset Management a lancé une plateforme d'investissement basée sur l'intelligence artificielle, baptisée AlphaAI, pariant que l'IA deviendra un moteur important de la rentabilité des investissements dans l'ensemble de ses activités sur les marchés publics et privés.

Lou D'Ambrosio dirigera AlphaAI en tant que président de l'Intelligence Artificielle pour la Gestion d'Actifs, selon une note interne consultée par Reuters.

“Nous pensons que l'IA est en train de transformer les secteurs d'activité et qu'elle agit comme un multiplicateur de force dans notre manière d'investir”, a déclaré Marc Nachmann, responsable mondial de la division de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman, dans cette note.

D'Ambrosio a dirigé le Value Accelerator, qu'il a fondé en 2018, préside le Conseil de direction de l'investissement en IA de la société et a précédemment occupé le poste de directeur général de sociétés tant privées que cotées en bourse.

Darius Adamczyk, qui a codirigé le Value Accelerator — une initiative qui aide les sociétés de portefeuille à se développer et à créer de la valeur en tirant parti du réseau de Goldman Sachs —, prendra la direction mondiale de cette activité, précise la note.

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