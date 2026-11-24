La branche d'investissement de Danantara Indonesia ne devrait pas atteindre son objectif de bénéfice pour 2026

La branche d'investissement du fonds souverain Danantara Indonesia ne devrait pas atteindre son objectif de bénéfice net cette année en raison de pertes sur ses investissements en actions locales, ont déclaré mardi des dirigeants, même si elle prévoit une multiplication par six de ses bénéfices en 2027.

Le bénéfice net de Danantara Investment Management (DIM) pour 2026 est estimé à 0,8 mille milliards de roupies ($43,98 millions de dollars), bien en deçà de l’objectif initial de 3,4 mille milliards de roupies, selon les dirigeants de la société.

Son objectif pour 2027 se situe entre 5 000 milliards et 6 000 milliards de roupies.

"Cela s’explique principalement par la pression actuelle sur les marchés financiers, qui a entraîné une baisse significative des investissements sur ces marchés ou des investissements publics", a déclaré Rosan Roeslani, directeur général de la société mère de DIM, lors d’une audition parlementaire.

Ces chiffres sont les premiers à être présentés au public depuis que la société mère de DIM, Danantara Indonesia, a été lancée par le président Prabowo Subianto en février 2025. Danantara a pour mission de porter la croissance du produit intérieur brut indonésien à 8 % d’ici 2029, contre 5 % ces dernières années.

Danantara se distingue de la plupart des autres fonds souverains, car il est issu d’un regroupement d’entreprises publiques, et non de l’utilisation d’excédents budgétaires ou de recettes liées aux matières premières.

CHUTE DU MARCHÉ BOURSIER

Le rendement des capitaux propres (ROAE) de DIM devrait s’établir à 0,8 % en 2026; l’année prochaine, il devrait se situer entre 3,8 % et 4,1 %. Le directeur général de DIM, Pandu Sjahrir, a déclaré qu’il espérait porter le ROAE à 8 % d’ici 2030.

Le portefeuille public de DIM était composé à environ 9 % d’actions indonésiennes, tandis que plus de 40 % étaient investis dans des actions des marchés développés. Cette diversification a permis d’amortir l’impact sur le résultat net de DIM, a déclaré son directeur général, Ali Setiawan.

Le sentiment des investisseurs s’est affaibli cette année, sur fond d’inquiétudes concernant la santé des finances publiques et l’indépendance de la banque centrale. De plus, les avertissements du fournisseur d’indices MSCI concernant un éventuel déclassement du marché boursier du statut "émergent" à celui de "autonome", en raison de problèmes de transparence, ont déclenché d’importantes sorties de capitaux.

L’indice boursier principal de Jakarta .JKSE a perdu près de 40 % depuis le début de l’année, ce qui en fait l’indice le moins performant au monde. La roupie IDR= a également reculé de plus de 8 % cette année, atteignant plusieurs plus bas historiques ces dernières semaines.

Environ 31 % du portefeuille public de DIM était composé de titres à revenu fixe, son exposition globale à l’IA et à son écosystème étant estimée à 19 %.

Aucune indication n’a été donnée concernant les moteurs de croissance pour 2027, mais M. Pandu a déclaré que les performances de la société étaient sensibles aux fluctuations du taux de change de la roupie IDR= et des taux d’intérêt.

Le député Harris Turino a qualifié le taux de ROAE de 2026 de "bien en deçà des attentes", ajoutant que le placement de fonds dans des dépôts à terme auprès de banques commerciales offrait de meilleurs rendements.

CROISSANCE DE 70 % DES ACTIFS SOUS GESTION

DIM tire ses capitaux des dividendes versés par les entreprises publiques existantes. Elle lève également des fonds sur le marché obligataire et par le biais de prêts bancaires.

Le total des actifs sous gestion de DIM en 2026 devait s’élever à 248 000 milliards de roupies, dont plus des trois quarts étaient placés dans des investissements publics.

Tenant compte d’un apport en capital de 50 000 milliards de roupies et d’environ 122 000 milliards de roupies supplémentaires provenant de levées de fonds en 2027, la DIM prévoit que le total des actifs atteindra entre 390 000 et 421 000 milliards de roupies en 2027, la limite supérieure de cette fourchette représentant une augmentation annuelle de 70 %.

L’année prochaine, la part des investissements privés passera à 45 %.

Parmi ses investissements privés figuraient un projet d’infrastructure d’IA en Indonésie baptisé "Tokyo Project" et des biens immobiliers dans la ville sainte de La Mecque .

BRANCHE D'INVESTISSEMENT

L’autre branche d’investissement de Danantara — le Fonds de gestion du développement de Danantara — qui supervise les investissements dans des projets à faible rendement mais jugés importants, recevrait 42 000 milliards de roupies de capitaux l’année prochaine, a déclaré son directeur, Sigit Puji Santosa, lors d’une autre audition parlementaire.

Il a précisé que ces fonds seraient complétés par des co-investisseurs, des institutions de financement du développement et des banques, de sorte que le montant total des investissements pourrait atteindre 354 000 milliards de roupies en 2027.

Parmi les projets menés par cette branche de développement figurent la fabrication de voitures et de motos électriques nationales, ainsi que la gazéification du charbon, a-t-il précisé. Son capital provient également des dividendes versés par les entreprises publiques existantes.

($1 = 18.190,0000 roupies)