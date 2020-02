La Bourse voit la vie en rose

(AOF) - Les principaux marchés actions européens ont signé leur quatrième séance consécutive de hausse dans le sillage des records atteints par Wall Street. Le CAC 40 a gagné 0,88% à 6 038 points, soit un niveau tout proche de celui atteint mi-janvier (6 109,81 points) et qui était au plus haut depuis l'été 2017. Depuis le début de l'année, l'indice phare de la Bourse de Paris affiche un bilan positif (+1,01%) malgré le mouvement de correction provoqué par le coronavirus. Dans le reste de l'Europe, la tendance est similaire, comme en témoigne la progression de plus de 0,6% de l'Euro Stoxx 50.

Aux Etats-Unis, la hausse est moins marquée à l'approche de la mi-séance (+0,29% pour le Dow Jones), certains investisseurs étant enclins à prendre une partie de leurs bénéfices alors que l'indice a atteint à l'ouverture un nouveau record à 29 406,39 points.

Les investisseurs saluent la décision de la Chine de diviser par deux les droits de douanes sur 75 milliards de dollars d'importations américaines, conformément à l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis. Cette bonne nouvelle a relégué au second plan les craintes liées au coronavirus.

Sur le plan microéconomique également, l'ambiance est au beau fixe, notamment à Paris où plusieurs poids lourds du CAC 40 ont dévoilé des résultats annuels plus solides que prévu.

ArcelorMittal a bondi de plus de 11% alors que son dirigeant, Lakshmi Mittal, assure avoir décelé des premiers signes encourageants d'amélioration, en particulier sur ses marchés clés aux Etats-Unis, en Europe et au Brésil.

Sanofi (+4,14%) a été soutenu par l'annonce d'une hausse de 7% de son bénéfice net l'an dernier et par des perspectives encourageantes.

Total a tiré, lui aussi, son épingle du jeu. La compagnie pétrolière a progressé de 1,02% grâce à des comptes 2019 meilleurs que prévu et à la confirmation de sa politique de rémunération accrue des actionnaires.