La Bourse indienne, nouvelle terre d'accueil des capitaux qui fuient l'IA ?

Alors que les inquiétudes concernant les valorisations des géants technologiques américains continuent d'agiter les marchés financiers, la Bourse indienne retrouve les faveurs des investisseurs internationaux. Un retour spectaculaire des capitaux étrangers, conjugué à la chute des cours du pétrole et au redressement des bénéfices des entreprises, soutient les indices de Bombay. Le rebond amorcé en début de mois se poursuit, rapprochant progressivement les indices indiens de leurs sommets historiques.

Ce mercredi, le Sensex progressait de 1,8% à 83 910 points, tandis que le Nifty 50 gagnait 1,9% à 25 830 points en une seule séance. Sur le mois de novembre les performances sont séduisantes puisque le Sensex et le Nifty 50 progressent respectivement de 12,7% et 12,1% Les banques et les services financiers menaient la hausse suivis par l'immobilier, l'automobile et les biens de consommation.

Derrière cette dynamique se cache un retournement spectaculaire. Depuis le début du mois, les investisseurs étrangers ont acheté pour 14,28 MdsUSD nets d'actions indiennes, un record mensuel historique. Cet afflux de capitaux intervient après seize mois consécutifs de ventes nettes sur le marché secondaire.

Le désamour pour l'intelligence artificielle profite à l'Inde

Les inquiétudes entourant les valorisations des géants technologiques américains poussent certains investisseurs à réduire leur exposition aux marchés fortement dépendants du développement de l'intelligence artificielle, notamment les Etats-Unis, Taïwan et la Corée du Sud.

La composition du marché indien, davantage orientée vers les services financiers et la consommation intérieure, constitue alors une alternative intéressante. Sa croissance repose notamment sur l'essor de la classe moyenne, le développement du marché domestique et la financiarisation de l'épargne des ménages.

Selon The Economic Times, Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur les actions indiennes à surpondérer, considérant le marché comme une opportunité de diversification vis-à-vis du trade IA.

La chute du pétrole, un puissant catalyseur

Le cours du pétrole a perdu environ 23% depuis le début du mois de novembre. Une évolution particulièrement favorable à l'Inde, fortement dépendante de ses importations énergétiques. La baisse des prix du brut contribue à améliorer sa balance commerciale, à réduire les pressions inflationnistes et à alléger les coûts des entreprises, tout en soutenant le pouvoir d'achat des ménages.

La roupie bénéficie également de cet environnement favorable. Alors qu'un dollar s'échangeait contre 96,8 roupies début octobre, il ne vaut plus que 92,9 roupies aujourd'hui, soit une dépréciation du billet vert d'environ 4% face à la devise indienne.

Allianz Global Investors s'est déclarée tactiquement positive sur la devise indienne, citant notamment la baisse des prix du pétrole et le débouclement partiel des positions liées à l'intelligence artificielle.

Des fondamentaux qui s'améliorent, mais des valorisations exigeantes

Les banques indiennes figurent parmi les principales bénéficiaires de ce regain d'intérêt, soutenues par la croissance du crédit, des perspectives de marges plus favorables et des résultats trimestriels solides. HDFC Bank affiche ainsi une progression d'environ 21% depuis le début du mois.

Attention toutefois, la Bourse indienne n'est pas particulièrement bon marché. Le Nifty 50 s'échangeait à la mi-novembre autour de 19 fois ses bénéfices anticipés sur douze mois, soit une prime par rapport à ses homologues asiatiques et émergents.

Si le manque d'exposition à l'intelligence artificielle constitue aujourd'hui un argument d'investissement, la pérennité de ce mouvement haussier dépendra avant tout de la capacité des entreprises indiennes à faire croître leurs bénéfices.