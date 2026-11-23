La branche de gestion d'actifs du géant de Wall Street Goldman Sachs, GS.N , a annoncé lundi qu'elle transférerait le mois prochain la cotation principale aux États-Unis de certains fonds négociés en bourse (ETF) vers la Bourse du Texas.

Cette décision marque une nouvelle victoire pour la bourse naissante , qui cherche à s'imposer comme un rival de taille face à ses homologues new-yorkais, qui dominent le paysage boursier américain dans son ensemble.

Les ETF Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity, Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity et Goldman Sachs MarketBeta US Equity seront négociés sur la TXSE à compter de l’ouverture du marché le 17 décembre.

“La forte croissance économique du Texas et le dynamisme du monde des affaires à Dallas font de ce marché un lieu important pour nos clients, et nous sommes ravis d’étendre nos relations de longue date avec les bourses à la TXSE,” a déclaré Brendan McCarthy, responsable mondial de la distribution des ETF chez Goldman Sachs Asset Management

Les symboles boursiers et les stratégies d’investissement des fonds Goldman Sachs — qui sont actuellement cotés sur NYSE Arca et Cboe BZX Exchange — resteront inchangés

La branche de gestion d’actifs de Goldman Sachs, qui gère environ 4 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion, cherche activement à élargir sa gamme d’ETF, en concluant des accords avec des gestionnaires de fonds tels qu’Innovator Capital Management et Neos Investments