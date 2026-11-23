La branche de gestion d'actifs du géant de Wall Street Goldman Sachs, GS.N , a annoncé lundi qu'elle transférerait le mois prochain la cotation principale aux États-Unis de certains fonds négociés en bourse (ETF) vers la Bourse du Texas.
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Cette décision marque une nouvelle victoire pour la bourse naissante , qui cherche à s'imposer comme un rival de taille face à ses homologues new-yorkais, qui dominent le paysage boursier américain dans son ensemble.
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Les ETF Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity, Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity et Goldman Sachs MarketBeta US Equity seront négociés sur la TXSE à compter de l’ouverture du marché le 17 décembre.
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“La forte croissance économique du Texas et le dynamisme du monde des affaires à Dallas font de ce marché un lieu important pour nos clients, et nous sommes ravis d’étendre nos relations de longue date avec les bourses à la TXSE,” a déclaré Brendan McCarthy, responsable mondial de la distribution des ETF chez Goldman Sachs Asset Management
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Les symboles boursiers et les stratégies d’investissement des fonds Goldman Sachs — qui sont actuellement cotés sur NYSE Arca et Cboe BZX Exchange — resteront inchangés
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La branche de gestion d’actifs de Goldman Sachs, qui gère environ 4 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion, cherche activement à élargir sa gamme d’ETF, en concluant des accords avec des gestionnaires de fonds tels qu’Innovator Capital Management et Neos Investments
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Basée à Dallas, la TXSE, qui a officiellement lancé ses activités de transactions en juillet, bénéficie du soutien d’investisseurs de Wall Street tels que BlackRock BLK.N , Citadel Securities et Charles Schwab SCHW.N
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