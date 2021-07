La Bourse de Tokyo toujours perturbée par la situation sanitaire au Japon

La Bourse de Tokyo a terminé vendredi en baisse, les investisseurs étant restés préoccupés par la situation sanitaire qui ne cesse d'empirer dans la capitale nippone, menaçant de peser sur la reprise économique du Japon.

L'indice vedette Nikkei a perdu 0,98% à 28.003,08 points, pour un recul de 0,2% sur l'ensemble de la semaine. L'indice élargi Topix s'est lui replié vendredi de 0,38% à 1.932,19 points.

Tokyo a enregistré jeudi 1.308 nouveaux cas de Covid-19, dépassant la barre des 1.000 cas pour un deuxième jour d'affilée et marquant au passage un nouveau record quotidien depuis janvier.

Beaucoup redoutent une amplification de la crise sanitaire avec les Jeux olympiques qui doivent ouvrir le 23 juillet à Tokyo, malgré une avalanche de restrictions pour tous les participants et des compétitions à huis clos.

"L'incertitude entourant les JO a assombri l'humeur du marché", a estimé Shinichi Yamamoto de Okasan Securities. "Les investisseurs craignent une hausse des infections à Tokyo" liée à l'événement, a-t-il déclaré à l'AFP.

La Banque du Japon a par ailleurs légèrement abaissé vendredi sa prévision de croissance pour le pays sur l'exercice 2021/22 qui a démarré le 1er avril, sur fond de recrudescence de la pandémie, tout en maintenant son statu quo monétaire.

Les Bourses chinoises étaient également dans le rouge: à Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 0,71% en fin de séance, et Shanghai ainsi que Shenzhen ont clôturé en baisse.

Du côté des valeurs

EISAI S'EFFONDRE: le titre du groupe pharmaceutique nippon Eisai a plongé de 12,95% à 9.157 yens après que deux réseaux hospitaliers et un groupe d'assureurs américains ont déclaré qu'ils n'utiliseraient pas Aduhelm (aducanumab), un traitement innovant censé freiner le développement de la maladie d'Alzheimer développé par Eisai en partenariat avec l'américain Biogen et autorisé le mois dernier aux Etats-Unis.

FAST RETAILING MALMENÉ: le titre Fast Retailing a été sanctionné (-2,61% à 77.520 yens). Le groupe derrière la marque Uniqlo a abaissé jeudi ses prévisions annuelles de bénéfice opérationnel et de chiffre d'affaires, en raison de son troisième trimestre (de mars à fin mai) plutôt décevant au Japon et en Chine, et sur fond de recrudescence du Covid-19 en Asie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,98 yens vers 07H00 GMT contre 109,83 yens jeudi à 21H00 GMT. La monnaie nippone s'était nettement appréciée face au billet vert mercredi et jeudi.

Le yen reculait aussi par rapport à l'euro, lequel valait 129,86 yens contre 129,74 la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,1808 dollar, contre 1,1812 jeudi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole déclinaient: vers 06H50 GMT le prix du baril de WTI perdait 0,49% à 71,30 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,52% à 73,09 dollars.

