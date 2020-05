La Bourse de Tokyo tiraillée entre reprise économique et risques géopolitiques

La Bourse de Tokyo avançait prudemment mercredi matin, oscillant entre l'optimisme sur la reprise progressive de l'économie mondiale et les inquiétudes liées aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis, notamment sur la question de Hong Kong.

Après avoir ouvert proche de l'équilibre, puis être brièvement tombé en territoire négatif, l'indice vedette Nikkei avançait de 0,44% à 21.364,94 points vers 01H20 GMT, tandis que l'indice élargi Topix prenait 0,56% à 1.543,35 points.

L'indice Dow Jones de la Bourse de New York avait terminé mardi en forte hausse, surfant sur les signes de reprise économique aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, même si certains pays émergents sont toujours très touchés par le coronavirus, notamment le Brésil.

Et les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, les deux principaux partenaires commerciaux du Japon, restent élevées: le président américain Donald Trump a promis une riposte imminente si la Chine adoptait son projet de loi sécuritaire pour Hong Kong, très controversé.

"Le marché japonais est entré dans une phase attentiste après ses fortes progressions au cours des dernières séances", commentait dans une note Toshiyuki Kanayama, analyste chez Monex.

Du côté des valeurs

La finance, l'industrie et la distribution d'électricité et de gaz étaient les secteurs les plus en vue mercredi en matinée sur l'indice Nikkei. A l'inverse les valeurs pétrolières et l'immobilier étaient plutôt dans le rouge.

NOUVELLE STRATÉGIE POUR RENAULT-NISSAN: l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors devait présenter mercredi à partir de 07H00 GMT sa nouvelle stratégie mondiale, alors que ses trois membres sont durement touchés par la crise du coronavirus. L'action de Nissan, dont les résultats 2019/20 et le propre plan de redressement sont attendus jeudi, gagnait 3,52% à 407,7 yens, tandis que le titre Mitsubishi Motors prenait 2,68% à 306 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,58 yens vers 01H20 GMT, contre 107,54 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise s'appréciait très légèrement face à l'euro, qui valait 118,04 yens contre 118,10 yens la veille.

La monnaie européenne reculait aussi un peu face au dollar, un euro s'échangeant pour 1,0974 dollar, contre 1,0982 dollar mardi.

Soutenu la veille par le repli dans la production d'or noir dans le monde, le marché du pétrole repartait en baisse mercredi en Asie: vers 01H13 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait de 1,02% à 34,00 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,75% à 35,90 dollars.

els/etb/ybl