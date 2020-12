La Bourse de Tokyo tiraillée entre inquiétudes sanitaires et espoirs d'accord américain

La Bourse de Tokyo évoluait sans direction claire lundi dans la matinée, l'impact économique de la situation sanitaire dans le monde inquiétant les investisseurs qui espéraient cependant un prochain accord sur un plan de relance aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei était stable à 26.751,70 points vers 01H00 GMT, pendant que l'indice élargi Topix lâchait 0,09% à 1.774,42 points.

La Bourse de New York a clôturé vendredi sur de nouveaux records, portée par les espoirs d'un accord sur un soutien à l'économie américaine malgré des chiffres de l'emploi en demi-teinte.

"Les indicateurs économiques (américains, NDLR) reflètent de plus en plus la recrudescence du nombre d'infections quotidiennes au Covid-19, ce qui pourrait inciter à la prudence" sur le marché nippon, a estimé Okasan Online Securities dans une note.

Les espoirs d'une prochaine distribution de vaccins et les perspectives d'un accord sur un plan de relance de l'économie américaine devaient en revanche soutenir les échanges, a ajouté la firme.

Le président élu Joe Biden a vigoureusement plaidé vendredi en faveur d'un tel plan de soutien. "Si on n'agit pas maintenant, l'avenir sera très sombre", a-t-il mis en garde. Du côté des négociateurs, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a parlé d'"un élan" dans les discussions, évoquant un possible vote d'ici Noël.

- Du côté des valeurs -

PERSPECTIVES "STABLES" POUR TOYOTA ET HONDA: l'agence de notation Fitch a relevé vendredi les perspectives du numéro un de l'automobile japonais Toyota (+0,87% à 7.244 yens) et de son concurrent Honda (+0,86% à 3.157 yens) de "négatives" à "stables", tout en confirmant ses notes de "A+" pour Toyota et "A" pour Honda.

- Du côté des devises et du pétrole -

Le dollar était stable face au yen, à 104,10 yens vers 01H10 GMT contre 104,17 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro évoluait peu également face à la monnaie japonaise, se négociant pour 126,25 yens contre 126,26 yens en fin de semaine dernière.

La monnaie européenne valait par ailleurs 1,2126 dollar, contre 1,2121 dollar vendredi.

Les cours du pétrole reprenaient leur souffle lundi matin en Asie, après avoir fini vendredi au plus haut en neuf mois, portés par l'accord trouvé la veille par les principaux pays producteurs sur une augmentation graduelle de leur production d'or noir à partir de janvier.

Vers 01H00 GMT, le prix du baril de brut américain WTI lâchait 0,5% à 46,03 dollars et celui du baril de Brent reculait de 0,47% à 49,02 dollars.

mac/ras/plh