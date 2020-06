La Bourse de Tokyo termine sur une hausse mitigée

La Bourse de Tokyo a terminé vendredi en légère hausse, les investisseurs privilégiant les espoirs de reprise économique plutôt que les inquiétudes de deuxième vague de coronavirus aux Etats-Unis et en Chine.

L'indice Nikkei des principales valeurs nippones a progressé de 0,55% à 22.478,79 points alors que l'indice élargi Topix est resté quasiment à l'équilibre (-0,02% à 1.582,8 points).

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Nikkei s'est apprécié d'à peine 0,77%, après avoir perdu 2,4% sur l'ensemble de la semaine précédente.

La Bourse de New York s'était déjà montrée prudente jeudi, avec un léger recul de l'indice Dow Jones. Mais le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, avait gagné 0,33%, ce qui a encouragé les valeurs japonaises du même secteur vendredi.

Plusieurs Etats américains, parmi lesquels la Floride et le Texas, ont connu jeudi des niveaux record de nouvelles contaminations au coronavirus. Mais le nombre quotidien de morts aux Etats-Unis continue de donner des signes de diminution et l'immunologiste Anthony Fauci a dit à l'AFP exclure un retour des confinements.

En Chine, les autorités ont affirmé jeudi que la recrudescence locale du coronavirus, notamment à Pékin, était "sous contrôle", mais Washington a mis en doute la "crédibilité" des statistiques chinois.

"Les inquiétudes liées à deuxième vague d'infections ont empêché les investisseurs d'acheter davantage", a déclaré à l'AFP Yoshihiro Okumura, un responsable de Chibagin Asset Management.

- Du côté des valeurs -

Les valeurs technologiques et les distributeurs de gaz et électricité ont été les secteurs de l'indice Nikkei les plus recherchées par les investisseurs, tandis que l'immobilier, la finance et les matériaux ont terminé dans le rouge.

TOKYO ELECTRON OPTIMISTE: le groupe japonais de semi-conducteurs Tokyo Electron (+7,13% à 24.860 yens) a profité de ses prévisions de résultats optimistes pour l'exercice en cours 2020/21. Le groupe s'attend notamment à une croissance de 16% de son bénéfice opérationnel annuel et a promis des hausses de dividendes.

D'autres valeurs de son secteur ont grimpé dans son sillage, comme Advantest (+2,54% à 6.060 yens) et Screen Holdings (+1,17% à 5.180 yens).

- Du côté des devises et du pétrole -

Le yen était en légère progression face au dollar vendredi: vers 07H00 GMT un dollar s'échangeait pour 106,90 yens, contre 106,97 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui valait 119,92 yens contre 119,87 yens la veille.

La monnaie européenne grimpait face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1216 dollar, contre 1,1205 dollar jeudi à 21h00 GMT.

Les cours de l'or noir continuaient de progresser vendredi en Asie, après avoir déjà grimpé jeudi sur fond d'une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) afin de faire le point sur leur coupes historiques de production pour soutenir les prix.

Vers 06H50 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,6% à 39,46 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord progressait de 1,57% à 42,16 dollars.

els/etb/oaa