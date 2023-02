La Bourse de Tokyo termine près de l'équilibre

La Bourse de Tokyo a clôturé sans direction jeudi après le reflux la veille de Wall Street, troublée par le possible maintien de taux élevés par la Banque centrale américaine (Fed) et par des résultats et prévisions d'entreprises globalement décevants.

L'indice vedette Nikkei a tout juste reculé de 0,08% à 27.584,35 points, tandis que l'indice élargi Topix a lui grappillé 0,05% à 1.985 points.

Alors que les investisseurs aux Etats-Unis espéraient une fin prochaine des hausses de taux de la Fed, un responsable régional de l'institution a douché leur enthousiasme en évoquant mercredi la possibilité de hausses soutenues jusqu'à la fin de l'année, faisant bondir le rendement des emprunts d'Etat américains à un an.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng reprenait 1,3% vers 06H30 GMT, porté par un regain d'optimisme quant aux effets positifs sur l'économie chinoise de la levée des restrictions sanitaires par Pékin depuis décembre dernier.

Du côté des valeurs

TOYOTA: l'action Toyota a gagné 0,18% à 1.901 yens. Le numéro un mondial de l'automobile a maintenu jeudi avant la clôture ses objectifs pour son exercice 2022/23 qui s'achèvera fin mars, profitant notamment des effets positifs du yen faible pour contrebalancer l'explosion de ses coûts de matières premières.

Il a aussi maintenu sa prévision de vendre 10,4 millions de véhicules sur l'ensemble de l'exercice, toutes marques du groupe confondues (Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino), un niveau stable sur un an.

TOSHIBA: le titre du conglomérat industriel Toshiba a lâché 0,73% à 4.605 yens. Selon des informations du quotidien économique Nikkei, le consortium mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP) aurait déposé une offre finale de rachat de Toshiba d'un montant d'environ 2.000 milliards de yens (14,2 milliards d'euros), proche de la capitalisation boursière du groupe.

Toshiba a confirmé dans un communiqué publié après la clôture de la Bourse avoir reçu une "proposition" de JIP, mais sans dévoiler son contenu, se contentant de dire qu'il allait l'étudier.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait par rapport au dollar, qui valait 131,20 yens vers 06H30 GMT contre 131,40 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone reculait au contraire par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 140,96 yens contre 140,75 yens la veille.

Un euro valait 1,0743 dollar contre 1,0712 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril américain de WTI stagnait (+0,03%) à 78,49 dollars vers 06H20 GMT, et celui de Brent de la mer du Nord gagnait 0,11% à 85,18 yens.

mac/etb/spi