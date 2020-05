La Bourse de Tokyo termine la semaine sur une note positive

La Bourse de Tokyo a terminé la semaine en progression, après trois séances consécutives dans le rouge, suivant le rythme imprimé par Wall Street la veille et la stabilité du yen face au dollar.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes japonaises, qui avait débuté dans le vert avant de repartir dans le négatif, a fini sur une hausse 0,62% à 20.037,47 points, alors que l'indice élargi Topix s'est apprécié de 0,50% à 1.453,77 points.

Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei est toutefois en recul, perdant 0,7%.

Le marché tokyoïte a suivi la tendance observée la veille à la Bourse de New York qui, après une ouverture en baisse, avait terminé la séance sur une progression de 1,62%, malgré une nouvelle hausse importante du nombre de demandeurs d'emplois aux Etats-Unis, où 36,5 millions de personnes se sont inscrites au chômage depuis mi-mars.

Mais la remontée des prix du pétrole sont venus rassurer les investisseurs, malgré les menaces du président Donald Trump de rompre toute relation avec la Chine, dans une nouvelle montée des tensions entre les deux rives du Pacifique.

En Chine justement, la production industrielle a progressé de 3,9% sur avril, par rapport à la même période en 2019, ce qui est supérieur aux attentes des experts et représente le premier mois de hausse de 2020. Pour autant, les ventes de détails sont restées en forte recul (-7,5%), signe des difficultés à faire repartir la consommation.

"Ce n'a que peu affecté le marché, même si ce n'est pas une mauvaise nouvelle", a estimé Tishikazu Horiuchi, courtier pour IwaiCosmo Securities, pour qui "la stabilité du yen face au dollar a aidé à garder les investisseurs dans un état d'esprit positif".

Au Japon, la publication du PIB pour le premier trimestre est attendu pour lundi mais les analystes anticipent d'ores et déjà une baisse de 4,5% à 5,2% de la richesse nationale sur un an, ce qui ferait entrer l'archipel en récession, après un dernier trimestre 2019 déjà en baisse.

Du côté des valeurs

La majorité des secteurs représentés au Nikkei ont fini la séance en territoire positif, avec les nouvelles technologies, l'industrie et l'énergie en tête de peloton. A l'inverse, l'immobilier et la distribution de gaz et électricité ont terminé dans le rouge

NISSAN A LA CHASSE AUX ECONOMIES: fortement touché par la pandémie en cours, à l'image de l'ensemble de l'industrie automobile, le constructeur japonais va lancer un plan d'économies drastique, qui viendra prendre le relais de celui déjà en cours, selon Bloomberg. Une idée largement soutenue par les marchés, le titre s'appréciant de 3,88%, à 369,50 yens.

SONY PORTE PAR LES SEMI-CONDUCTEURS: à l'image des autres spécialistes du secteur, Sony profitait de la confiance des marchés concernant les semi-conducteurs pour progresser sur la séance (+1,05% à 6.865 yens). Le géant japonais vient par ailleurs de présenter de nouveaux capteurs photo intelligents, qui équiperont notamment les prochains iPhone.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était en légère hausse face au dollar, à raison d'un dollar pour 107,17 yens vers 06H40 GMT, contre 107,25 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise faisait de même face à l'euro, qui valait 115,75 yens contre 115,88 yens la veille.

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0801 dollar contre 1,0805 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Après la baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et la hausse des cours jeudi, le marché suivait cette tendance en Asie: vers 06H30 GMT, le prix du baril de brut américain WTI prenait 2,61% à 28,28 dollars mais le cours du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de son côté de 3,37% à 32,18 dollars.

els/oaa