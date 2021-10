La Bourse de Tokyo termine la semaine en fanfare

La Bourse de Tokyo a clôturé en nette hausse vendredi, soutenue par la baisse du yen et portée par le bond des indices de Wall Street la veille, alors que l'attention des investisseurs se tournait vers la saison des résultats d'entreprises.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,81% à 29.068,63 points, progressant au total de 3,6% sur l'ensemble de la semaine.

L'indice élargi Topix a avancé de 1,86% à 2.023,93 points.

La Bourse de New York avait terminé en forte hausse jeudi, se réjouissant notamment de la baisse du nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Ces chiffres "sont revenus aux niveaux d'avant pandémie", a noté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par Bloomberg. "Le fait que davantage de gens retrouvent leur emploi va aider à soulager les problèmes de chaînes d'approvisionnement."

Les acteurs de la place tokyoïte attendent à présent les annonces de résultats des grands groupes nippons, prévus dans les prochaines semaines, et les élections législatives japonaises le 31 octobre, ainsi que des détails sur le plan de relance économique promis par le nouveau Premier ministre Fumio Kishida.

Les Bourses chinoises étaient également dans le vert: l'indice Hang Seng de Hong Kong gagnait 1,21%, Shanghai a clôturé en hausse de 0,4% et Shenzhen a grapillé 0,05%.

Du côté des valeurs

FAST RETAILING PRUDENT: le titre du géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a chuté de plus de 3% dans la matinée avant de finir en repli de 0,12% à 72.780 yens. Le groupe a annoncé jeudi après la clôture avoir dépassé ses objectifs de bénéfice net et opérationnel pour l'exercice 2020/2021 achevé fin août, et formulé pour l'exercice en cours des prévisions légèrement plus ambitieuses, mais en dessous des attentes du marché.

En 2020/21, Fast Retailing a réalisé un bénéfice net record de 169,8 milliards de yens (1,3 milliard d'euros), soit un bond de 88% sur un an. Tablant sur une reprise progressive de ses ventes, il s'attend en 2021/2022 à un bénéfice net de 175 milliards de yens.

LANCEMENT SACCADÉ POUR NINTENDO: le géant du jeu vidéo Nintendo (-0,23% à 51.530 yens), qui a lancé le 8 octobre une nouvelle version de sa console Switch, a réalisé des ventes décevantes au Japon malgré une forte demande.

Seules quelque 138.000 unités ont été écoulées lors du premier week-end, d'après le magazine spécialisé Famitsu, soit 60% de moins que la Switch originale à son lancement en 2017, alors que la production est ralentie par des problèmes d'approvisionnement en composants, qui pourraient perdurer plusieurs mois, selon des informations de l'agence Bloomberg.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen poursuivait sa chute face au billet vert, à raison d'un dollar pour 114,09 yens vers 07H10 GMT contre 113,68 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise japonaise baissait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 132,52 yens contre 131,83 yens la veille.

Un euro valait 1,1615 dollar, contre 1,1597 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait. Vers 07H00 GMT le prix du baril américain de WTI avançait de 0,92% à 82,06 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord gagnait 1,05% à 84,88 dollars.

