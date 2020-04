La Bourse de Tokyo termine la semaine dans le vert

La Bourse de Tokyo a terminé la séance sur une légère progression, mettant fin à une semaine plutôt positive sur le marché tokyoïte malgré les inquiétudes face à la persistance de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions toujours plus dévastatrices sur l'économie.

L'indice vedette Nikkei a fini sur une progression de 0,79% à 19.498,50 points, au terme d'une séance encore une fois longtemps hésitante. Sur l'ensemble de la semaine, le Nikkei s'est apprécié de 9,41%, se rapprochant de la barre des 19.500 points.

L'indice élargi Topix a fini pour sa part en hausse de 0,92% à 1.430,04 points.

La place tokyoïte a choisi de faire preuve d'optimisme, à la suite de la Bourse de New York qui avait terminé la séance en hausse de 1,22% après de nouvelles annonces de soutien à l'économie américaine en provenance de la Réserve fédérale.

La Banque centrale des Etats-Unis a en effet annoncé une enveloppe de 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts aux entreprises et collectivités locales touchées par la pandémie, une annonce jugée rassurante par les marchés malgré l'explosion des chiffres du chômage dans la première puissance économique.

De quoi faire oublier aux investisseurs japonais que dans l'archipel, plusieurs régions, donc celle de Kyoto et d'Aichi, qui comprend le centre industriel de Nagoya et le siège du constructeur automobile Toyota, ont demandé à intégrer l'état d'urgence, décrété mardi dans 7 autres régions dont Tokyo et Osaka, alors que le Japon compte désormais plus de 5.300 cas d'infection, en accélération sur la semaine.

"On ne voit pas d'achats massifs car les investisseurs restent nerveux du fait de la progression de la pandémie au Japon", a expliqué à l'AFP Toshiakazu Horiuchi, courtier pour IwaiCosomo Securities.

Du côté des valeurs

La plupart des secteurs ont terminé la séance dans le vert, à l'exception des secteurs de l'énergie et des biens de consommation.

FAST RETAILING (UNIQLO) BIEN RECU: Malgré des prévisions pour l'année revues largement à la baisse, le groupe de prêt-à-porter Fast Retailing, particulièrement touché par la crise sanitaire, semble avoir rassuré les investisseurs. Le titre a terminé sur une hausse de 2,64% à 48.190 yens.

SEVEN & I HOLDINGS DANS L'EXPECTATIVE: A l'inverse, le spécialiste de la vente de détail Seven & I Holdings avait fait le choix de ne pas publier de prévisions en même temps que ses résultats annuels jeudi. Si ces derniers sont en croissance, l'absence de visibilité semble déplaire au marché, le titre perdant 0,66% à 3.450 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen montait légèrement face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,42 yens vers 06h20 GMT contre 108,49 yens jeudi à 21h00 GMT.

La monnaie japonaise perdait en revanche du terrain face à l'euro, qui s'échangeait pour 118,61 yens contre 118,58 yens la veille.

La monnaie européenne était justement orientée à la hausse face au dollar, à raison d'un euro pour 1,0940 dollar contre 1,0930 dollar jeudi à 21h00 GMT.

Le marché pétrolier était de son côté fermé vendredi, premier jour de pause pour le week-end pascal.

La veille, les investisseurs s'étaient montrés déçus des annonces des pays producteurs d'une baisse de 10 millions de barils par jour pour les deux prochains mois, un effort certes inédit par son ampleur mais jugé malgré tout insuffisant, tant par son importance que sa durée, dans le contexte et alors que les stocks sont quasiment à leur maximum.

Le prix du baril de brut américain WTI s'était enfoncé de 9,29% à 22,76 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 4,14% à 31,48 dollars.

els/evs