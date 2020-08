La Bourse de Tokyo termine en retrait, mais Toyota a rassuré

Très volatile en matinée, la Bourse de Tokyo a fini jeudi en baisse, malgré des résultats trimestriels de Toyota moins mauvais que prévu, les investisseurs ayant aussi notamment digéré des indicateurs américains mitigés la veille.

L'indice Nikkei a terminé en retrait de 0,43% à 22.418,15 points et l'indice élargi Topix a abandonné 0,31% à 1.549,88 points.

Les investisseurs ont choisi la prudence avant la fête de l'Obon la semaine prochaine, une période traditionnelle de congés estivaux au Japon, et alors que le yen se renforçait de nouveau face au dollar, un mouvement de change défavorable pour les valeurs nippones exportatrices.

L'activité dans les services aux Etats-Unis a progressé plus que prévu en juillet. Mais en même temps les créations d'emplois dans le secteur privé du pays le mois dernier se sont révélées décevantes, selon l'enquête de la firme privée ADP.

Le président américain Donald Trump a toutefois promis de "gros chiffres" dans le rapport officiel sur l'emploi américain de juillet devant être publié vendredi.

Du côté des valeurs

TOYOTA A RASSURÉ: le titre du géant automobile Toyota (+2,28% à 6.800 yens) a nettement accéléré en fin de séance après la publication des résultats du groupe sur son premier trimestre 2020/21 (avril-juin), où il a fait état d'un petit bénéfice opérationnel alors que les analystes s'attendaient plutôt à une perte d'exploitation significative en raison de la pandémie.

Le groupe a aussi tablé sur un bénéfice net de 730 milliards de yens (5,8 milliards d'euros) sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, ce qui signifierait toutefois un plongeon de 64% sur un an. Il a par ailleurs légèrement relevé sa prévision de ventes annuelles en volume, tout en laissant inchangé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

NINTENDO: l'action Nintendo a progressé seulement de 0,18% à 49.190 yens, en attendant la publication de ses résultats trimestriels (avril-juin) après la clôture de la Bourse de Tokyo.

Les résultats du fabricant de la console de jeux Switch ont été une nouvelle dopés par les confinements dans le monde au printemps, qui ont tiré les ventes mondiales de jeux vidéo. Son bénéfice net trimestriel a été multiplié par plus de six sur un an, et ses ventes ont plus que doublé. Malgré ces performances, le groupe n'a pas modifié ses prévisions annuelles.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 07H30 GMT un dollar valait 105,56 yens, contre 105,60 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro s'échangeait pour 125,21 yens, faiblissant légèrement par rapport à la veille (125,28 yens).

La monnaie européenne était quasi stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1861 dollar contre 1,1863 dollar mercredi.

Les cours du pétrole restaient dans le vert, après avoir terminé mercredi à leur plus haut niveau depuis cinq mois, portés par une chute plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 07H20 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,12% à 42,24 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord montait de 0,46% à 45,38 dollars.

etb/jrp