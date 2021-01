La Bourse de Tokyo termine en retrait, en attendant l'investiture de Joe Biden

La Bourse de Tokyo a lâché mercredi un peu de lest après ses gains élevés la veille et dans l'attente de l'investiture sous haute tension du nouveau président des Etats-Unis Joe Biden plus tard dans la journée.

L'indice vedette Nikkei a cédé 0,38% à 28.523,26 points et l'indice élargi Topix 0,34% à 1.849,58 points.

La Bourse de New York, qui donne généralement le ton du lendemain à Tokyo, avait pourtant terminé mardi en hausse, sur fond de l'audition au Sénat de la future secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui a plaidé pour un plan de relance ambitieux.

Mais les autres facteurs de soutien étaient rares pour le marché tokyoïte, scrutant toujours anxieusement les chiffres de la pandémie au Japon et ailleurs dans le monde.

Le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden doit prêter serment mercredi à Washington dans un climat très particulier, sous l'effet combiné de la pandémie et du traumatisme encore frais des émeutes au Capitole il y a deux semaines, qui avaient fait cinq morts.

Du côté des valeurs

ANA HOLDINGS: le titre de la première compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a chuté de 3,35% à 2.232,5 yens. Essoré par la crise sanitaire qui s'éternise, le groupe devrait annoncer une perte record de plus de 300 milliards de yens (2,4 milliards d'euros) sur les 9 premiers mois de son exercice 2020/21 entamé le 1er avril dernier, selon l'agence de presse Jiji.

ANA Holdings avait déjà indiqué fin octobre prévoir des pertes record de plus de 500 milliards de yens sur l'ensemble de l'exercice 2020/21. Le groupe doit publier le 29 janvier ses résultats du troisième trimestre.

Les déboires boursiers du groupe ont également pesé sur l'action de son principal concurrent Japan Airlines (-1,76% à 1.888 yens).

Du côté des devises et du pétrole

Le yen s'appréciait face au dollar, à raison d'un dollar pour 103,74 yens vers 06H20 GMT contre 103,90 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise nippone était quasi stable face à l'euro, lequel valait 125,97 yens contre 126,02 yens la veille.

La monnaie européenne montait par ailleurs à 1,2142 dollar, contre 1,2129 dollar mardi à 21H00 GMT.

Toujours stimulé par l'affaiblissement du billet vert et la perspective d'un nouveau plan de soutien massif aux Etats-Unis, le pétrole progressait encore: vers 06H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,59% à 53,29 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 2,72% à 56,24 dollars.

etb/mac/els