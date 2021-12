La Bourse de Tokyo termine en petit repli

La Bourse de Tokyo a légèrement reculé lundi, alors que les inquiétudes au sujet d'un durcissement futur de la politique monétaire américaine et du variant Omicron ont continué d'agiter les esprits.

L'indice Nikkei, qui regroupe les 225 principales valeurs japonaises, a cédé 0,36% à 27.927,37 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,53% à 1.947,54 points.

"Nous sommes dans cette situation contradictoire où il y a des inquiétudes au sujet d'une hausse des taux liées à la reprise économique (aux Etats-Unis, NDLR), et en même temps des craintes sur les effets du variant Omicron sur cette même reprise", a résumé Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute, cité par Bloomberg.

En Chine, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong était en forte baisse (-1,55% vers 06H30 GMT), alors que les difficultés du géant chinois de l'immobilier Evergrande, coté à Hong Kong, demeurent très préoccupantes. Les indices composites de Shanghai et Shenzhen étaient aussi dans le rouge en fin de séance.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP A SOMBRÉ: le titre du géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group a sombré de 8,2% à 5.103 yens.

Le groupe a subi en fin de semaine dernière une série de mauvaises nouvelles, entre sa vente de plus en plus compromise du champion britannique des microprocesseurs Arm à l'américain Nvidia du fait des réticences de diverses autorités réglementaires sur cette fusion, et le retrait de la Bourse de New York du géant chinois des VTC Didi Chuxing, dont il est un actionnaire clé.

Annoncée en septembre 2020, la vente d'Arm à Nvidia avait été chiffrée initialement à 40 milliards de dollars. Mais comme SoftBank Group est censé être payé en partie en actions Nvidia, dont la valeur a flambé depuis, le manque à gagner potentiel pour le groupe japonais en cas d'échec de cette fusion avoisinerait les 80 milliards de dollars.

GROGNE D'ACTIONNAIRES DE TOSHIBA: l'action Toshiba a perdu 1,11% à 4.690 yens. Selon le Financial Times, nombre de ses actionnaires sont toujours mécontents de l'intention du conglomérat de se scinder en trois entreprises distinctes et comptent s'opposer à ce projet qui sera au menu d'une assemblée générale extraordinaire au premier trimestre 2022.

D'après ces actionnaires interrogés par le FT, Toshiba aurait négligé d'étudier sérieusement des offres de rachat par des fonds d'investissement qui valorisaient probablement la société à un prix au moins 25% supérieur à son cours de Bourse actuel.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 113,03 yens vers 06H40 GMT contre 112,80 yens vendredi à 21H00 GMT.

En revanche la devise nippone s'appréciait modestement face à l'euro, qui valait 127,54 yens contre 127,63 yens en fin de semaine dernière.

L'euro descendait à 1,1283 dollar, contre 1,1315 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était dynamique: vers 06H35 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 2,51% à 67,92 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord 2,39% à 71,55 dollars.

mac-etb/nth