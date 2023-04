La Bourse de Tokyo termine en hausse prudente face aux données américaines mitigées

Après un démarrage dans le rouge lié aux craintes de récession aux Etats-Unis, la Bourse de Tokyo a clôturé en légère hausse jeudi face au ralentissement de l'inflation américaine, atténuant les inquiétudes sur les hausses de taux de la Fed.

L'indice vedette Nikkei a progressé de 0,26% à 28.156,97 points et l'indice élargi Topix a grappillé 0,05% à 2.007,93 points.

Selon le procès-verbal ("minutes") de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) en mars, les membres de l'institution ont estimé que les récentes difficultés bancaires "pourraient mener à une légère récession" cette année aux Etats-Unis.

L'inflation aux États-Unis a par ailleurs ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu et touchant son plus bas niveau depuis presque deux ans, selon l'indice des prix CPI.

L'inflation sous-jacente (qui exclut les secteurs volatils comme l'alimentation ou l'énergie), toujours élevée, fait cependant craindre que la Fed ne donne un nouveau tour de vis monétaire lors de sa prochaine réunion début mai.

A la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait lui de 0,6% vers 06H50 GMT, notamment déprimé par les informations de presse concernant la vente par le japonais SoftBank Group de la majorité de ses parts au capital d'Alibaba pour limiter son exposition à la Chine.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (-0,96% à 5.128 yens) aurait pris des dispositions pour vendre la majeure partie de sa participation restante dans le groupe chinois Alibaba (-2,7% à Hong Kong), selon des informations du Financial Times, citant des documents envoyés à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.

SoftBank aurait ainsi récemment vendu pour quelque 7,2 milliards de dollars de ses actions via des contrats à terme, d'après le FT. Ces contrats à livraison différée laissent au groupe la possibilité de racheter ces actions, mais il s'était déjà séparé l'an dernier avec la même méthode d'une grande part de ses titres Alibaba, pour 29 milliards de dollars.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le dollar était parfaitement stable face au yen, valant 133,13 yens vers 07H00 GMT, comme mercredi 21H00 GMT.

La monnaie japonaise remontait face à l'euro, qui valait 146,18 yens contre 146,34 yens la veille.

La devise européenne valait 1,0983 dollar pour un euro, contre 1,0992 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain reculait de 0,19% à 83,10 dollars vers 07H00 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,32% à 87,05 dollars.

