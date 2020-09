La Bourse de Tokyo termine en forte baisse, plombée par Wall Street

La Bourse de Tokyo a clôturé en nette baisse jeudi, subissant les effets de la rechute de Wall Street et des valeurs technologiques américaines la veille.

L'indice vedette Nikkei a perdu 1,11% à 23.087,82 points et l'indice élargi Topix a reculé de 1,08% à 1.626,44 points.

Les valeurs japonaises "ont été affectées par les fortes baisses" à Wall Street, qui ont aussi "déprimé" les autres marchés asiatiques, a estimé Toshikazu Horiuchi, courtier chez IwaiCosmo Securities interrogé par l'AFP.

Les indices boursiers de New York sont retombés nettement dans le rouge mercredi, avec notamment un plongeon du Nasdaq à forte coloration technologique, et sur fond d'incertitudes politiques et sanitaires.

"Les perspectives d'un nouveau plan d'aide américain qui s'éloignent et la hausse des restrictions de déplacement sur fond d'inquiétudes d'une deuxième vague du Covid-19 frappent de nouveau les marchés d'actions mondiaux", avait résumé dans une note le stratégiste d'AxiCorp Stephen Innes.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP EN SOUFFRANCE: le titre du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group, très exposé aux valeurs technologiques américaines dans lesquelles il aurait massivement investi ces derniers mois, a reculé de 4,51% à 6.087 yens, contribuant ainsi à tirer vers le bas l'indice Nikkei, dont il est l'un des poids lourds.

PANASONIC ENCORE VICTIME DE TESLA: alors qu'elle avait déjà lâché 3,7% mercredi, l'action Panasonic a encore perdu 2,43% à 903,8 yens. Ayant souffert la veille des annonces du constructeur américain de voitures électriques Tesla pour réduire drastiquement le coût de ses batteries, dont Panasonic est l'un des grands fournisseurs, l'action a subi jeudi le contrecoup de la chute de plus de 10% du titre Tesla mercredi à Wall Street.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 105,31 yens vers 06H45 GMT, contre 105,39 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise regagnait du terrain face à l'euro, lequel s'échangeait pour 122,71 yens contre 122,89 yens la veille.

Un euro valait par ailleurs 1,1654 dollar, contre 1,1660 mercredi à 21H00 GMT.

Après avoir modéré progressivement mercredi grâce à la baisse des stocks de brut américain, le pétrole est reparti jeudi en baisse.

Vers 06H45 GMT, le prix du baril de brut américain WTI lâchait 0,95% à 39,55 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,86% à 41,41 dollars.

mac/etb/etr