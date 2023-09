La Bourse de Tokyo termine dans le vert malgré l'inflation américaine

La Bourse de Tokyo a clôturé en nette hausse jeudi, l'accélération de l'inflation en août aux Etats-Unis, bien que légèrement supérieure aux attentes, ayant été perçue comme temporaire et non de nature à modifier la politique monétaire américaine.

L'indice vedette Nikkei a gagné 1,41% à 33.168,10 points et l'indice élargi Topix a pris 1,13% à 2.405,57 points.

L'indice des prix à la consommation CPI aux Etats-Unis a grimpé à 3,7% en août sur un an, contre 3,2% en juillet et une prévision médiane de 3,6% des analystes.

Mais cette poussée est principalement due à la remontée des prix de l'essence, et en excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation a ralenti sur un an.

Les économistes continuent ainsi de s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) fasse une pause la semaine prochaine, mais n'excluent pas une nouvelle hausse de ses taux directeurs en novembre.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger retrait (-0,1%) vers 06H10 GMT.

Veillée d'Arm pour SoftBank Group

SoftBank Group a reculé (-0,75%), malgré le prix par action tout en haut de la fourchette (51 dollars) qui a été retenu mercredi pour l'introduction en Bourse de sa filiale Arm, prévue ce jeudi à Wall Street.

Cela revient à une valorisation d'environ 52 milliards de dollars pour le concepteur britannique de microprocesseurs omniprésents dans les smartphones du monde entier, et qui espère devenir à présent un acteur incontournable du domaine de l'intelligence artificielle.

Le titre SoftBank Group avait déjà nettement progressé depuis lundi, des médias rapportant depuis plusieurs jours que l'introduction en Bourse d'Arm suscitait un fort engouement auprès des investisseurs.

Le pétrole en hausse

Le yen s'appréciait par rapport au dollar, qui valait 147,14 yens vers 06H10 GMT contre 147,46 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise montait aussi face à l'euro, qui se négociait pour 158,10 yens contre 158,22 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0745 dollar contre 1,0730 dollar mercredi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en hausse: vers 06H00 GMT le baril de WTI gagnait 0,64% à 89,09 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,6% à 92,43 dollars.

etb-mac/dlm