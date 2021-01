La Bourse de Tokyo stagne sur fond d'inquiétudes sanitaires

La Bourse de Tokyo calait mercredi en matinée, sur fond d'inquiétudes liées à la pandémie alors que le Japon devrait étendre son état d'urgence à plusieurs régions supplémentaires.

L'indice vedette Nikkei était à l'équilibre à 28.165,65 points après 01H20 GMT, et l'indice élargi Topix cédait 0,15% à 1.855,18 points.

Face à l'aggravation de la pandémie dans le pays, l'état d'urgence mis en place en fin de semaine dernière à Tokyo et sa grande banlieue devrait être étendu mercredi à sept régions supplémentaires, dont celle d'Aichi (centre), Osaka et Kyoto (ouest), selon plusieurs médias locaux.

La remontée du yen face au dollar, un mouvement de change pénalisant les entreprises exportatrices japonaises, pesait également sur les échanges, estimait Yoshiro Ito de Okasan Online Securities dans une note.

Du côté des valeurs

SEVEN & I: le géant nippon des supérettes de proximité Seven & i Holdings (Seven Eleven) perdait 1,12% à 3.865 yens, le groupe ayant rehaussé à la marge seulement ses prévisions de bénéfices annuels la veille.

Le groupe escompte désormais un bénéfice net de 144,5 milliards de yens (1,14 milliard d'euros) sur l'ensemble de son exercice 2020/21, qui sera clos fin février 2021, soit une chute de 33,8% sur un an. Il prévoyait précédemment un bénéfice net annuel de 138,5 milliards de yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait à progresser face au dollar, lequel s'échangeait pour 103,61 yens après 01H20 GMT contre 103,76 yens mardi à 21H00 GMT et 104,26 yens lundi.

L'euro perdait aussi du terrain face à la monnaie européenne, un euro valant 126,46 yens contre 126,66 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,2206 dollar, contre 1,2207 dollar mardi.

Les prix du pétrole poursuivaient leur ascension, après avoir terminé la veille à des prix plus vus depuis dix mois et demi, dans un climat optimiste sur la reprise de la demande d'or noir. Vers 01H15 GMT, le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,51% à 53,56 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,37% à 56,98 dollars.

mac/etb/am