La Bourse de Tokyo stable malgré la hausse à Wall Street

La Bourse de Tokyo était proche de l'équilibre lundi dans la matinée, malgré la clôture en hausse de Wall Street vendredi, les investisseurs tokyoïtes se montrant prudents au début de la saison des résultats d'entreprises nippones.

L'indice vedette Nikkei stagnait (+0,04%) à 29.780,89 points vers 01H30 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,15% à 1.965,44 points.

La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note positive avec des records pour le Dow Jones et le S&P 500, la confiance dans les signes de reprise économique l'emportant sur les inquiétudes d'inflation grâce aux messages rassurants du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

A Tokyo, les investisseurs observaient la situation américaine mais le marché manquait d'éléments de nature à l'orienter fortement, a estimé Okasan Online Securities dans une note, prévoyant une "poche d'air" jusqu'à ce que la saison des résultats ne s'accélère la semaine prochaine.

Du côté des valeurs

TOSHIBA REBONDIT: l'action Toshiba démarrait au quart de tour, en hausse de 5,5% à 4.500 yens. Selon des informations du Nikkei publiées vendredi après la clôture, la société britannique de capital-investissement CVC pourrait finaliser sa proposition de rachat de Toshiba dès juillet en s'associant avec plusieurs investisseurs japonais, et Toshiba pourrait être retiré de la cote dès octobre.

Quelques heures plus tôt, un haut responsable du conglomérat industriel japonais avait estimé que la proposition de CVC Capital Partners, qui selon le Nikkei valoriserait le groupe à environ 21 milliards de dollars, n'était pas encore mûre, notamment parce que la société britannique comptait rallier d'autres investisseurs à son projet.

LE GOLF SWINGUE: les valeurs liées au golf s'envolaient après la victoire d'Hideki Matsuyama dimanche au Masters d'Augusta en Géorgie (Etats-Unis), faisant de lui le premier Japonais de l'histoire à triompher dans un tournoi du Grand Chelem de golf.

Le titre de l'entreprise de services liés à ce sport Value Golf bondissait de 14,47% à 1.945 yens, celui du fabricant de manches de clubs Graphite Design s'envolait de 16,05% à 629 yens et l'action de la chaîne de magasins Golf Do fusait de 14,35% à 486 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,72 yens vers 01H30 GMT, contre 109,67 yens vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise variait à peine face à l'euro également, qui valait 130,47 yens contre 130,50 yens en fin de semaine dernière.

La devise européenne était quasi stable aussi par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1891 dollar contre 1,1899 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Le pétrole était en hausse lundi matin en Asie, après avoir baissé en fin de semaine, refroidi notamment par la possibilité d'une augmentation de la production iranienne.

Vers 01H20 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 0,52% à 59,63 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,67% à 63,37 dollars.

