La Bourse de Tokyo soutenue par les résultats d'entreprises

La Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse jeudi grâce à des résultats d'entreprises encourageants, malgré les craintes relatives à la situation sanitaire avec de nouveaux records d'infections au Covid-19 au Japon, et des chiffres sur l'emploi décevants aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei a gagné 0,52% à 27.728,12 points et l'indice élargi Topix a pris 0,39% à 1.928,98 points.

Des résultats trimestriels souvent meilleurs que prévu d'entreprises japonaises, conjugués à des relèvements fréquents de leurs perspectives annuelles, ont contribué à la remontée du Nikkei.

"Il y a des entreprises qui ont réussi à (voir leurs résultats) croître malgré la pandémie", preuve que "l'environnement du marché n'est pas si mauvais actuellement", a estimé Tomo Kinoshita de Invesco Asset Management, cité par Bloomberg.

La baisse du yen face au dollar, un mouvement favorable pour les entreprises exportatrices nippones, a aussi soutenu le marché.

Mais la crise sanitaire restait un élément préoccupant: de nouveaux records en matières d'infections quotidiennes au Covid-19 ont été enregistrés mercredi au Japon. Et le gouvernement devrait décréter prochainement un "quasi-état d'urgence" jusqu'à fin août pour huit départements supplémentaires du pays, selon les médias locaux.

Les Bourses chinoises étaient moins optimistes, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant près d'1% en fin de séance, tandis que Shanghai et Shenzhen baissaient aussi.

Du côté des valeurs

RAKUTEN ACCÉLÈRE DANS LES RÉSEAUX MOBILES: l'action Rakuten a grimpé en flèche (+8,37% à 1.358 yens) après une rafale d'annonces mercredi dans ses activités de réseaux mobiles 4G et 5G.

Le groupe a remporté un gros contrat de construction et de maintenance du réseau 5G dématérialisé de l'opérateur télécoms allemand 1&1 et a aussi annoncé l'acquisition d'une société américaine du secteur, Altiostar, valorisée plus d'un milliard de dollars. Enfin, il a annoncé la création de Rakuten Symphony, nouvelle entité du groupe dédiée à ses activités mondiales dans les réseaux mobiles, en plein essor.

PRÉVISIONS RELEVÉES CHEZ HONDA ET SONY: le titre du constructeur automobile Honda (+1,83% à 3.612 yens) et celui de Sony (+2,57% à 11.360 yens) ont profité des relèvements des prévisions annuelles des deux groupes lors de la publication de leurs résultats trimestriels la veille.

En revanche, l'action Toyota a continué à être légèrement boudée (-0,16% à 9.954 yens), le géant automobile nippon s'étant contenté mercredi de confirmer ses prévisions annuelles, malgré un premier trimestre 2021/22 très solide.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen baissait face au dollar, qui valait 109,72 yens vers 06H45 GMT contre 109,48 yens mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie nippone reculait aussi par rapport à l'euro, qui s'échangeait pour 129,83 yens contre 129,60 yens la veille.

L'euro était stable face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1833 dollar contre 1,1837 mercredi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en repli: vers 06H30 GMT le prix du baril américain de WTI perdait 0,19% à 68,02 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,28% à 70,18 dollars.

etc-mac/esp