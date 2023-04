La Bourse de Tokyo soutenue par le yen bas

La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse mardi, portée par la progression de Wall Street la veille et surtout par le repli du yen par rapport au dollar après des déclarations du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ).

L'indice Nikkei a gagné 1,05% à 27.923,37 points et l'indice élargi Topix a progressé de 0,78% à 1.991,85 points.

Le nouveau gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a estimé lundi que l'économie nippone n'était pas "dans une situation nécessitant une hausse significative des taux" d'intérêt, après dix ans de politique monétaire ultra-accommodante menée par son prédécesseur Haruhiko Kuroda.

Le grand écart avec les resserrements monétaires notamment observés aux Etats-Unis a fortement fait baisser le yen face au dollar depuis l'an dernier, un mouvement de change favorable aux entreprises exportatrices nippones et à la Bourse de Tokyo en général.

Après les déclarations de M. Ueda, "le yen s'est effondré, les investisseurs étant de plus en plus sceptiques sur la possibilité d'un changement brutal de la politique monétaire" de la BoJ lors de ses prochaines réunions du 28 avril et du 16 juin, a commenté Edward Moya dans une note d'Oanda.

A Hong Kong, les gains de l'indice Hang Seng étaient plus modérés (+0,3% vers 06H30 GMT) alors que le marché réagissait aux mises en garde d'un quotidien d'Etat chinois contre les valorisations excessives des entreprises liées à l'intelligence artificielle, et appelant à un contrôle réglementaire accru.

Du côté des valeurs

WARREN BUFFETT DOPE LES "SOGO SHOSHA": les titres des cinq principales maisons japonaises de négoce ("Sogo shosha"), actives dans le commerce international tout en investissant dans une multitude de secteurs dont l'énergie, ont bondi après que le célèbre investisseur américain Warren Buffett a déclaré au quotidien Nikkei avoir augmenté sa participation dans chacune d'entre elles à 7,4%, après en avoir pris 5% en 2020.

Mitsubishi Corp a ainsi gagné 2,08% à 4.853 yens, Marubeni 4,55% à 1.849 yens, Sumitomo Corp 3,18% à 2.380 yens, Itochu 2,98% à 4.247 yens et Mitsui & Co 2,65% à 4.058 yens.

Sa holding Berkshire Hathaway pourrait par ailleurs investir dans d'autres groupes japonais, a ajouté M. Buffett.

Du côté des devises et du pétrole

Après s'être fortement apprécié la veille, le dollar reculait à 133,42 yens vers 06H40 GMT contre 133,61 yens lundi.

Mais la monnaie japonaise baissait encore par rapport à l'euro, qui valait 145,29 yens contre 145,09 yens la veille.

L'euro montait à 1,0887 dollar, contre 1,0859 dollar lundi.

Le marché du pétrole était en hausse: vers 06H30 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,95% à 80,50 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,84% aussi à 84,89 dollars.

mac/etb/eb