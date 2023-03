La Bourse de Tokyo soutenue par la reprise chinoise

La Bourse de Tokyo était bien orientée jeudi dans la matinée, toujours portée par les signes de reprise de l'économie en Chine, important marché pour les entreprises nippones.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,31% à 27.602,68 points vers 00H50 GMT, et l'indice élargi Topix avançait de 0,29% à 2.003,64 points.

L'activité manufacturière chinoise a connu en février sa plus belle embellie mensuelle depuis une décennie, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) publié mercredi, les usines reprenant progressivement leur cadence habituelle avec la fin des restrictions anti-Covid et des congés du Nouvel An lunaire.

Du côté des valeurs

LONDRES SANS ARM ? le géant britannique des microprocesseurs Arm, filiale du mastodonte japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group (+0,57% à 5.552 yens), aurait décidé pour son entrée en bourse envisagée cette année de privilégier New York au détriment de Londres, selon des informations de l'agence Bloomberg.

Les autorités britanniques, y compris le Premier ministre Rishi Sunak, s'efforcent depuis des mois d'obtenir l'introduction à la Bourse de Londres de leur joyau technologique.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, qui valait 136,16 yens vers 00H50 GMT contre 136,19 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise japonaise s'appréciait un peu par rapport à l'euro, qui se négociait pour 145,21 yens contre 145,29 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0665 dollar contre 1,0668 dollar mercredi.

Le marché du pétrole était stable: vers 00H40 GMT le baril de WTI américain grappillait 0,03% à 77,71 dollars.

