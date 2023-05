La Bourse de Tokyo soutenue par la baisse du yen

La Bourse de Tokyo était en progression lundi dans la matinée, portée par la chute du yen dans la foulée du statu quo monétaire de la Banque du Japon, et soutenue par l'optimisme de Wall Street vendredi.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,78% à 29.080,82 points vers 01H15 GMT, dépassant les 29.000 points en séance pour la première fois depuis août dernier.

L'indice élargi Topix avançait de 0,69% à 2.071,70 points.

La Bourse de New York a conclu la semaine en hausse après les bons résultats de géants de la tech comme Meta, Microsoft et Alphabet, et avant une réunion cruciale de la Réserve fédérale américaine qui devrait déboucher sur une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis.

La Banque du Japon a de son côté maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, à rebours des tour de vis observés ailleurs, faisant dégringoler le yen face au dollar et à un plus bas depuis 15 ans face à l'euro, des mouvements de change favorables aux entreprises exportatrices japonaises.

Les grandes places boursières étaient fermées lundi en Europe et en Chine en raison d'un jour férié. La Bourse de New York fonctionnait en revanche normalement.

Du côté des valeurs

SOFTBANK GROUP: le mastodonte japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group gagnait 2,25% à 5.209 yens. SBG a confirmé lundi dans un communiqué que sa filiale Arm, géant britannique des microprocesseurs, avait "soumis de manière confidentielle" auprès du gendarme boursier américain (la SEC) un projet d'enregistrement en vue de son entrée en Bourse aux Etats-Unis.

La taille et la fourchette de prix pour cette IPO n'ont pas encore été déterminées, a précisé SBG, ajoutant que cette entrée en Bourse était soumise aux conditions du marché et à l'examen de la SEC.

SONY: Sony chutait de 4,01% à 12.315 yens après avoir annoncé vendredi des prévisions annuelles en dessous des attentes du marché pour son exercice 2023/24 démarré le 1er avril. Il a réalisé un chiffre d'affaires record sur l'exercice passé, profitant de ventes dynamiques dans le jeu vidéo, la musique et le cinéma.

ASTELLAS: le groupe pharmaceutique Astellas (+1,48% à 2.078,5 yens) a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir la biotech américaine Iveric Bio pour un montant total d'environ 5,9 milliards de dollars, dans le but de "créer une entité de classe mondiale" dans le domaine de l'ophtalmologie.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen poursuivait sa baisse par rapport au dollar, un dollar s'échangeant pour 136,64 yens vers 01H20 GMT contre 136,30 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro valait 150,36 yens contre 150,19 yens en fin de semaine dernière, et se négociait pour 1,1004 dollar contre 1,1019 dollar vendredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,78% à 76,18 dollars vers 01H15 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord 0,71% à 79,76 dollars.

mac/rr