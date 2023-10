La Bourse de Tokyo soutenue par la baisse des rendements obligataires américains

La Bourse de Tokyo progressait mercredi dans la matinée, soutenue comme Wall Street la veille par la baisse des rendements obligataires aux Etats-Unis après des commentaires perçus comme rassurants de la part de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette Nikkei avançait de 0,5% à 31.904,34 points vers 00H40 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,09% à 2.314,19 points.

"Un flux constant de messages +dovish+ (en référence à la colombe symbole d'une politique monétaire plus accommodante, NDLR) de la Fed est exactement ce dont le marché a besoin", a commenté Stephen Innes dans une note de SPI Asset Management.

"Il y a une impression de plus en plus forte que les taux d'intérêt ont atteint leur pic, mais par-dessus tout, les investisseurs commencent à se persuader que la Fed a finalement atteint la fin de son cycle" de hausses de taux, a-t-il ajouté.

Sémillants semi-conducteurs

Certaines valeurs nippones liées aux semi-conducteurs progressaient dans le sillage des hausses la veille de l'indice Nasdaq à Wall Street et de l'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises cotées du secteur aux Etats-Unis. Tokyo Electron gagnait 1,74%, Advantest 3,55% et Screen Holdings 1,33%.

Le pétrole en légère hausse

Après s'être repliés mardi à la faveur d'une atténuation des craintes liées à une escalade géopolitique au Moyen-Orient, les cours du pétrole étaient en légère hausse mercredi matin en Asie: à 00H35 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,09% à 86,05 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord progressait de 0,16% à 87,79 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar refluait à 148,54 yens vers 00H45 GMT, contre 148,71 yens mardi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne se négociait pour 157,64 yens contre 157,71 yens la veille, et un euro s'échangeait pour 1,0612 dollar contre 1,0605 dollar mardi).

