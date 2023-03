La Bourse de Tokyo soutenue par l'apaisement des craintes sur le secteur bancaire

La Bourse de Tokyo a clôturé en légère hausse mardi, soutenue par l'apaisement des inquiétudes sur le secteur bancaire après l'annonce aux Etats-Unis du rachat de Silicon Valley Bank (SVB) par une autre banque régionale.

L'indice vedette a gagné 0,15% à 27.518,25 points et l'indice élargi Topix a progressé de 0,25% à 1.966,67 points.

Les marchés occidentaux avaient également été rassurés la veille par la nouvelle de la reprise par la banque américaine First Citizens de SVB, plus grosse faillite bancaire aux Etats-Unis depuis 2008, qui avait déstabilisé l'ensemble du secteur bancaire.

Certaines valeurs exportatrices de la place tokyoïte ont cependant souffert de l'appréciation du yen face au dollar, un mouvement de change négatif pour leurs résultats réalisés à l'étranger.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng montait de 1,1% vers 06H30 GMT, après des assurances du Premier ministre chinois Li Qiang devant des dirigeants d'entreprises étrangères, dont le patron d'Apple Tim Cook, que l'économie chinoise resterait ouverte "quoi qu'il arrive".

Du côté des valeurs

BANQUES EN HAUSSE: les valeurs bancaires ont été ragaillardies par le rachat de SVB, dans le sillage de celles de Wall Street la veille: Mitsubishi UFJ Financial Group a gagné 1,69% à 839,6 yens, Mizuho 2,46% à 1.888 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group 2,66% à 5.273 yens.

SMFG avait annoncé lundi qu'elle allait acquérir 15% de la banque vietnamienne VPBank pour 183,1 milliards de yens (1,3 milliard d'euros), conformément à sa stratégie de se renforcer dans les pays asiatiques émergents.

Du côté des devises et du pétrole

Le billet vert baissait face au yen, à 130,99 yens pour un dollar vers 06H30 GMT contre 131,57 yens lundi à 21H00 GMT.

La monnaie européenne refluait aussi par rapport à la devise japonaise, un euro se négociant pour 141,72 yens contre 142,06 yens la veille.

L'euro valait 1,0815 dollar contre 1,0818 dollar lundi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain gagnait 0,16% à 72,93 dollars vers 06H25 GMT et celui de Brent de la mer du Nord reculait de 0,14% à 78,01 dollars.

