La Bourse de Tokyo souffle en attendant les résultats d'entreprises

La Bourse de Tokyo reprenait son souffle mercredi dans la matinée, dominée par les prises de bénéfices après son ascension de la veille, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des grands groupes japonais.

L'indice vedette Nikkei se repliait de 0,49% à 28.964,33 points vers 01H00 GMT tandis que l'indice élargi Topix lâchait 0,42% à 2.009,84 points.

La place tokyoïte commence la journée en baisse "en réaction à ses forts gains de la veille et après la hausse modeste de Wall Street mardi", a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

Du côté des valeurs

ANA: la compagnie aérienne nippone ANA Holdings (-1,25% à 2646,5 yens), qui doit publier vendredi ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice 2021/22, pourrait annoncer pour la période avril-septembre une perte d'exploitation de 110 milliards de yens (831 millions d'euros) selon des informations du quotidien Nikkei.

Cette perte, bien qu'inférieure à celle subie un an plus tôt (280,9 milliards de yens), serait un signe des difficultés toujours fortes du secteur aérien, cloué au sol par la pandémie et la quasi-fermeture des frontières japonaises. Le pays était par ailleurs sous état d'urgence pendant la quasi-totalité de la période avril-septembre, pesant aussi fortement sur les déplacements intérieurs.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 114,17 yens vers 01H00 GMT contre 114,16 mardi à 21H00 GMT.

La devise nippone perdait un peu de terrain par rapport à l'euro, lequel valait 132,47 yens contre 132,37 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,1602 dollar, contre 1,1596 mardi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole reculaient: vers 00H50 GMT le prix du baril américain de WTI baissait de 0,25% à 84,44 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord se repliait de 0,22% à 86,21 dollars.

