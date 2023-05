La Bourse de Tokyo se replie après huit hausses d'affilée

La Bourse de Tokyo a mis fin mardi à une série de huit séances de hausse d'affilée, l'humeur des investisseurs s'étant soudainement assombrie dans l'après-midi, et Hong Kong était également dans le rouge.

L'indice vedette japonais Nikkei a cédé 0,42% à 30.957,77 points et l'indice élargi Topix a perdu 0,66% à 2.161,49 points.

Le marché tokyoïte était pourtant bien orienté en matinée, peu troublé jusqu'à présent par les négociations toujours bloquées aux Etats-Unis sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

Mais la promulgation à la mi-journée par le gouvernement nippon de restrictions à l'export pour certains produits de l'industrie japonaise des semi-conducteurs à compter du 23 juillet semble avoir plombé l'ambiance.

Il ne s'agissait pourtant pas d'une surprise, puisque cette mesure - similaire à des restrictions déjà prises par les Etats-Unis et les Pays-Bas et visant la Chine sans le dire expressément - avait déjà été annoncée en mars.

Mais cela intervient dans un contexte de plus en plus tendu entre les Etats-Unis et la Chine sur les puces électroniques, alors que Pékin vient de mettre à l'index le géant américain du secteur Micron sur le marché chinois.

Sensible à ces tensions et à l'impasse actuelle des négociations à Washington sur la dette américaine, la Bourse de Hong Kong perdait 1,45% vers 07H00 GMT.

SoftBank Group vend Fortress

SoftBank Group (-0,72% à 5.180 yens) va vendre le fonds d'investissement new-yorkais Fortress à Mudabala, le fonds souverain d'Abou Dhabi, pour un montant non dévoilé mais qui d'après l'agence Bloomberg pourrait valoriser Fortress à hauteur de quelque deux milliards de dollars.

SoftBank avait acquis Fortress en 2017, et Mudabala était déjà un actionnaire minoritaire de ce fonds à hauteur de près de 10%. Fortress gère actuellement quelque 46 milliards de dollars d'actifs dans le monde pour le compte de plus de 1.900 investisseurs institutionnels et privés. La cession à Mudabala devrait être finalisée au premier trimestre 2024, selon un communiqué publié lundi.

Du côté des devises et du pétrole

Le cours dollar/yen était quasi stable, un dollar s'échangeant pour 138,54 yens vers 07H10 GMT contre 138,60 yens lundi à 21H00 GMT.

L'euro baissait à 149,44 yens contre 149,86 yens la veille, et faiblissait aussi par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0792 dollar contre 1,0813 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole faisait presque du surplace: vers 07H05 GMT le baril de WTI américain prenait 0,08% à 72,11 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,08% à 76,05 dollars.

etb/sr